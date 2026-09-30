Χριστοφίδης για Υφ. Πολιτισμού: «Τακτικές εκφοβισμού και ρουσφετιού» - Ερωτήματα για «οδηγίες του Υπουργικού»

Σοβαρές καταγγελίες για τη διοικητική κατάσταση στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και ειδικότερα για τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή διατύπωσε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού.

Ο κ. Χριστοφίδης έκανε λόγο για «μπάχαλο» στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, υποστηρίζοντας ότι οι δυσλειτουργίες που καταγράφονται έχουν ως αποτέλεσμα να «την πληρώνει» ο ίδιος ο πολιτισμός.

«Οι πλείστοι άνθρωποι του πολιτισμού έχουν περάσει από την απογοήτευση στην απόγνωση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι γίνονται καθημερινά κοινωνοί «των κραυγών αγωνίας των ανθρώπων που νιώθουν ότι είναι εντελώς παρατημένοι, χωρίς οικονομική αλλά και ηθική στήριξη από οποιονδήποτε».

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι ο πολιτισμός δεν αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, κάνοντας αναφορά στο ύψος της κρατικής χρηματοδότησης, την οποία τοποθέτησε στο 0,6% του συνολικού Κρατικού Προϋπολογισμού.

Στο ήδη δύσκολο, όπως το περιέγραψε, περιβάλλον για τους ανθρώπους του πολιτισμού, πρόσθεσε τις «τρομερές δυσλειτουργίες» που, κατά τον ίδιο, παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Συνέδεσε μάλιστα τις δυσλειτουργίες αυτές με τις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα, παραπέμποντας στην κινητοποίηση καλλιτεχνών έξω από το Υφυπουργείο, στη στάση εργασίας του συνόλου των εργαζομένων του, αλλά και σε συλλογή υπογραφών που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Όλοι και όλα φωτογραφίζουν τον Γενικό Διευθυντή»

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αναφορά του κ. Χριστοφίδη στον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

«Όλοι και όλα φωτογραφίζουν ως κύριο υπεύθυνο τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, κατά τη συνεδρία της Επιτροπής έγινε αναφορά σε «σωρεία παραδειγμάτων», τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, συνιστούν «προσπάθειες εκφοβισμού, που αγγίζουν τα όρια του bullying κατά εργαζομένων».

Παράλληλα, κατήγγειλε «υπέρβαση καθηκόντων», εμπλοκή στη δουλειά άλλων λειτουργών και «παρεμβάσεις που φωτογραφίζουν ρουσφετολογικές διαχειρίσεις προσώπων και οργανωμένων φορέων».

Με φόντο τις καταγγελίες αυτές, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι ζήτησε από τη νέα Υφυπουργό Πολιτισμού, Κλέα Παπαέλληνα, να παρέμβει.

«Έχουμε ζητήσει, με πολλή ειλικρίνεια, από τη νέα Υφυπουργό να “συμμαζέψει” την κατάσταση. Ειδάλλως, όχι απλά τίποτε δεν θα πάει σωστά, αλλά θα γιγαντωθούν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα», ανέφερε.

Ερωτήματα για «οδηγίες του Υπουργικού»

Ο κ. Χριστοφίδης αναφέρθηκε ιδιαίτερα και σε όσα ακούστηκαν κατά τη συνεδρία περί «οδηγιών του Υπουργικού Συμβουλίου», θέτοντας ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο δίνονται οδηγίες στη διοίκηση του Υφυπουργείου.

«Πρώτη φορά ακούμε ότι τις οδηγίες τις δίδει απευθείας το Υπουργικό Συμβούλιο σε Γενικούς Διευθυντές και όχι ο αρμόδιος Υπουργός ή Υφυπουργός», ανέφερε.

Συνέδεσε το συγκεκριμένο ζήτημα και με το Προεδρικό, λέγοντας πως «υπάρχει και αντικειμενικά μια στενή διασύνδεση με το Προεδρικό» και θέτοντας το ερώτημα «κατά πόσον αυτή η σχέση οδηγεί τελικά σε μια υπέρβαση εξουσίας χωρίς όρια».

Εξέφρασε την ελπίδα ότι το επόμενο διάστημα η νέα Υφυπουργός θα αναλάβει πρωτοβουλίες «για να διορθωθεί και να “συμμαζευτεί” η όλη κατάσταση».

«Να σταματήσει η αυθαιρεσία»

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τη διοικητική κατάσταση στο Υφυπουργείο και τον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κ. Χριστοφίδης σημείωσε ότι η είσοδος σε διάλογο προϋποθέτει καταρχάς την αναγνώριση της ύπαρξης προβλήματος.

«Αυτό είναι ένα θετικό βήμα, διότι οι πρώτες αντιδράσεις, όπως θυμάστε, δεν ήταν ακριβώς αυτές», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι εκείνο που ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα του διαλόγου.

«Το αποτέλεσμα του διαλόγου πρέπει να είναι να σταματήσει η αυθαιρεσία, να σταματήσουν οι τακτικές εκφοβισμού και ρουσφετιού. Ο καθένας να κάνει τη δουλειά του στο Υφυπουργείο», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «εκείνος που είναι διοικητικός Διευθυντής να είναι διοικητικός Διευθυντής και εκείνοι που είναι επιφορτισμένοι με καλλιτεχνικά καθήκοντα να κάνουν τη δουλειά που τους έχει ανατεθεί».

«Όχι να μετατραπεί το Υφυπουργείο Πολιτισμού σε one-man show, όπως είναι αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

«Δεν σήκωσε κεφάλι η τέως Υφυπουργός»

Ο Χρίστος Χριστοφίδης αναφέρθηκε και στην τέως Υφυπουργό Πολιτισμού, χαρακτηρίζοντάς την «αξιόλογη προσωπικότητα», ασκώντας ωστόσο κριτική στη στάση που τήρησε κατά τη διάρκεια της θητείας της.

«Παρόλες τις παροτρύνσεις μας, δεν “σήκωσε κεφάλι” την ώρα που έπρεπε», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι μίλησε για την ανάγκη να αυξηθούν τα κονδύλια για τον πολιτισμό μόνο κατά την παράδοση του χαρτοφυλακίου της.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το ΑΚΕΛ επιθυμεί να πετυχαίνουν οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, παρότι βρίσκεται στην αντιπολίτευση, προειδοποιώντας όμως ότι «εάν δεν διορθωθεί η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Υφυπουργείο, πάλι θα θυματοποιηθεί ο πιο αδύναμος κρίκος».

«Θα πάμε εντός 2029» με τις καθυστερήσεις στο έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου

Πέραν της διοικητικής κατάστασης, ο κ. Χριστοφίδης αναφέρθηκε και στις καθυστερήσεις στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Όπως είπε, η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής έχει επισκεφθεί το έργο και διαπίστωσε «σοβαρότατες καθυστερήσεις», ορισμένες από τις οποίες χαρακτήρισε «επιλήψιμες».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η ενημέρωση που είχε δοθεί στους βουλευτές ήταν ότι το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2027 και στη συνέχεια θα χρειαστούν ακόμη 18 μήνες μέχρι να καταστεί λειτουργικό. «Δηλαδή θα πάμε εντός 2029», σημείωσε.

Ωστόσο, όπως υποστήριξε, πλέον ακούγονται διαφορετικά δεδομένα από τους καθ’ ύλην αρμόδιους, τόσο για περαιτέρω καθυστερήσεις όσο και για πιέσεις ώστε να πραγματοποιηθούν εγκαίνια πριν από την πλήρη ολοκλήρωση του έργου.

«Ακούμε ότι υπάρχουν εντονότατες πιέσεις για να γίνουν τα εγκαίνια τέλος του 2027, για ευνόητους λόγους, αλλά το κτίριο ουσιαστικά δεν θα είναι έτοιμο», είπε, προσθέτοντας ότι ενδεχομένως να είναι έτοιμα μόνο ορισμένα τμήματά του. Ο ίδιος εξέφρασε έντονη ανησυχία για αυτό το ενδεχόμενο.

Ανησυχία για την Κρατική Βιβλιοθήκη

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ έθεσε παράλληλα και το ζήτημα της Κρατικής Βιβλιοθήκης, δηλώνοντας ότι η κατάστασή της προκαλεί επίσης ανησυχία.

Κατά τον κ. Χριστοφίδη, ωστόσο, πριν από την αντιμετώπιση των επιμέρους ζητημάτων του πολιτισμού πρέπει να επιλυθούν τα προβλήματα που εντοπίζει στη λειτουργία και τη διοίκηση του Υφυπουργείου.

«Το πρώτο πράγμα για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε και με τα επιμέρους ζητήματα του πολιτισμού, είναι να διορθωθεί το μπάχαλο και οι πολιτικές στο Υφυπουργείο. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορούμε να συζητάμε για τα επιμέρους», κατέληξε.