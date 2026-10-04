Νέα Υόρκη: Ο Δήμος διπλασιάζει τις επιχορηγήσεις στους καλλιτέχνες

Στα 10.000 δολάρια ανεβάζει η δημοτική αρχή της Νέας Υόρκης το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για μεμονωμένους καλλιτέχνες και μικρούς πολιτιστικούς οργανισμούς, στην πρώτη αύξηση του συγκεκριμένου ορίου εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Η απόφαση εντάσσεται στην πολιτική της διοίκησης του Zohran Mamdani για το κόστος ζωής στην πόλη, με τον Δήμο να στρέφει αυτή τη φορά το βλέμμα στους ανθρώπους που εργάζονται στον πολιτισμό.

Το μέτρο ανακοινώθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 από τον δήμαρχο Zohran Mamdani και την επίτροπο του Department of Cultural Affairs, Diya Vij και αφορά το Cultural Development Fund Borough Arts Councils Initiative, μέσω του οποίου διοχετεύεται χρηματοδότηση σε καλλιτέχνες και μικρούς πολιτιστικούς φορείς στους πέντε δήμους της Νέας Υόρκης. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία, μεταξύ άλλων κινηματογραφιστές, χορευτές, συγγραφείς και εικαστικοί, καθώς και καλλιτεχνικές συλλογικότητες και μικροί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

@nycmayor Calling all NYC artists — painters, filmmakers, poets, musicians and more! Did you know our city provides grants to support your work every year? And this year, for the first time in nearly two decades, we're DOUBLING the amount — from $5,000 to up to $10,000 per artist! Deadlines are approaching fast so don't wait. Go to nyc.gov/artistgrants to apply today! ♬ original sound - Mayor Zohran Kwame Mamdani

Πρόκειται για την πρώτη αύξηση του ανώτατου ποσού της συγκεκριμένης επιχορήγησης εδώ και σχεδόν 20 χρόνια και αυτή ακριβώς η χρονική απόσταση βρίσκεται στον πυρήνα της αιτιολόγησης που δίνει η δημοτική αρχή. Σύμφωνα με τον Mamdani, την ώρα που το ανώτατο ποσό παρέμενε στα 5.000 δολάρια, το κόστος στέγασης, τροφίμων και φροντίδας παιδιών στην πόλη συνέχιζε να αυξάνεται.

«Οι καλλιτέχνες είναι μέρος αυτού που κάνει τη Νέα Υόρκη την καλύτερη πόλη στον κόσμο», ανέφερε κατά την ανακοίνωση του μέτρου, σημειώνοντας ότι η δημοτική χρηματοδότηση προς αυτούς είχε παραμείνει στάσιμη παρά τις αυξήσεις στο κόστος ζωής.

Η αλλαγή επομένως δεν παρουσιάζεται από τον Δήμο μόνο ως αύξηση ενός πολιτιστικού κονδυλίου, αλλά εντάσσεται από τη δημοτική αρχή στην ευρύτερη ατζέντα της για την οικονομική προσιτότητα της ζωής στη Νέα Υόρκη, αυτή τη φορά με επίκεντρο τους εργαζόμενους στον πολιτισμό.

Τι αλλάζει

Το πρόγραμμα λειτουργεί μέσω των πέντε Borough Arts Councils, τα οποία διοχετεύουν δημοτική χρηματοδότηση σε τοπικό επίπεδο. Το Department of Cultural Affairs διαθέτει κάθε χρόνο τα σχετικά κονδύλια σε τοπικούς συνεργάτες σε κάθε borough και εκείνοι αναλαμβάνουν στη συνέχεια τη διάθεσή τους στους δικαιούχους. Οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο έχουν ήδη ανοίξει σε Μπρούκλιν, Μπρονξ, Μανχάταν και Κουίνς, ενώ στο Στάτεν Άιλαντ θα ανοίξουν τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, τα προγράμματα αυτά αποτελούν μία από τις βασικές εισόδους στο σύστημα δημόσιας πολιτιστικής χρηματοδότησης της Νέας Υόρκης για μικρότερους φορείς και δημιουργούς που δραστηριοποιούνται στις τοπικές κοινότητες.

Η επίτροπος Πολιτιστικών Υποθέσεων Diya Vij ανέφερε ότι κατά τους πρώτους έξι μήνες της θητείας της πραγματοποίησε συναντήσεις με καλλιτέχνες και ανθρώπους του πολιτισμού και στους πέντε δήμους. Όπως σημείωσε, ένα από τα ζητήματα που επανέρχονταν σε αυτές τις συζητήσεις ήταν η δυσκολία να παραμένει κανείς καλλιτέχνης και ταυτόχρονα να μπορεί να συνεχίσει να ζει στη Νέα Υόρκη.

Όχι μόνο χρήματα

Η ανακοίνωση της 2ας Οκτωβρίου 2026 περιλαμβάνει και μια δεύτερη παρέμβαση, μικρότερη σε οικονομικό μέγεθος αλλά άμεσα συνδεδεμένη με το κόστος παραγωγής ενός έργου.

Από τον Οκτώβριο, οι καλλιτέχνες που λαμβάνουν τις συγκεκριμένες επιχορηγήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση στο Materials for the Arts, πρόγραμμα του Department of Cultural Affairs που συγκεντρώνει δωρισμένα υλικά και τα διαθέτει χωρίς κόστος. Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους, καθιερώνεται μάλιστα ξεχωριστή ημέρα πρόσβασης στην αποθήκη του προγράμματος κάθε μήνα.

Το Materials for the Arts λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ως πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης υλικών. Μέσω δωρεών από επιχειρήσεις και ιδιώτες, υλικά που διαφορετικά θα μπορούσαν να καταλήξουν στα απορρίμματα διοχετεύονται σε πολιτιστικούς οργανισμούς, σχολεία και άλλους φορείς. Σύμφωνα με το Department of Cultural Affairs, το πρόγραμμα συγκεντρώνει κάθε χρόνο περίπου 4 εκατ. λίβρες δωρισμένων υλικών, τα οποία διατίθενται δωρεάν σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, δημόσια σχολεία και δημοτικές υπηρεσίες με πολιτιστική δραστηριότητα.

Η επέκταση της πρόσβασης στους δικαιούχους των επιχορηγήσεων σημαίνει ότι ένας καλλιτέχνης δεν θα έχει μόνο τη δυνατότητα να λάβει μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση, αλλά και να περιορίσει μέρος του κόστους αγοράς των υλικών που χρειάζεται για την παραγωγή του έργου του.

Η πολιτική της απόφασης

Η επιλογή της δημοτικής αρχής να παρουσιάσει την αύξηση μέσα από το πρίσμα της οικονομικής προσιτότητας έχει ιδιαίτερη σημασία για τον τρόπο με τον οποίο το μέτρο εντάσσεται στην πολιτική της. Η διοίκηση Mamdani έχει τοποθετήσει το κόστος ζωής στο κέντρο της ατζέντας της. Στην περίπτωση του πολιτισμού, η ίδια λογική μεταφέρεται πλέον στους δημιουργούς: οι καλλιτέχνες αντιμετωπίζονται από τη δημοτική αρχή όχι μόνο ως παραγωγοί πολιτισμού, αλλά και ως κάτοικοι και εργαζόμενοι μιας από τις ακριβότερες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αύξηση των επιχορηγήσεων δεν είναι η μόνη παρέμβαση για τον πολιτισμό που έχει ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα η δημοτική αρχή. Τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκε μακροχρόνια συνεργασία με τη Metropolitan Opera για τη διάθεση 70.000 δωρεάν εισιτηρίων σε κατοίκους της Νέας Υόρκης που δεν έχουν παρακολουθήσει προηγουμένως παράσταση του οργανισμού. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Δήμος και το Theatre Development Fund είχαν, επίσης, ανακοινώσει πρόγραμμα για τη διάθεση χιλιάδων δωρεάν ή χαμηλού κόστους εισιτηρίων για παραστάσεις του Broadway σε μαθητές και από τους πέντε δήμους της πόλης. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Δήμο, ο προϋπολογισμός του Department of Cultural Affairs για το οικονομικό έτος 2027 είναι ο μεγαλύτερος στην ιστορία της πόλης.

Νέες συμβάσεις σε μουσεία

Η ανακοίνωση έρχεται παράλληλα με μια περίοδο έντονης εργασιακής κινητικότητας στον πολιτιστικό τομέα της Νέας Υόρκης. Την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε ο διπλασιασμός των επιχορηγήσεων, εργαζόμενοι σε τρία μεγάλα μουσεία της πόλης είχαν επικυρώσει νέες συλλογικές συμβάσεις.

Στο Brooklyn Museum και στο Guggenheim εγκρίθηκαν δεύτερες συλλογικές συμβάσεις, ενώ στο American Folk Art Museum οι εργαζόμενοι κατέληξαν στην πρώτη συμφωνία τους έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια διαπραγματεύσεων.

Οι συγκεκριμένες συμφωνίες δεν αποτελούν μέρος της πολιτικής του Δήμου ούτε συνδέονται διοικητικά με την απόφαση για τις επιχορηγήσεις. Καταγράφονται, ωστόσο, την ίδια περίοδο κατά την οποία οι αμοιβές και το κόστος εργασίας στον πολιτιστικό τομέα βρίσκονται στην επικαιρότητα της πόλης.

Στο American Folk Art Museum, για παράδειγμα, η νέα τετραετής σύμβαση προβλέπει συνολικές εγγυημένες αυξήσεις 13,6%, ενώ για ορισμένους εργαζόμενους εισαγωγικού επιπέδου οι αυξήσεις κυμαίνονται από 8% έως 22%. Στο Brooklyn Museum, αντίστοιχα, η νέα συμφωνία προβλέπει ετήσιες αυξήσεις και νέα κατώτατα επίπεδα αμοιβών.

Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι στο Whitney Museum of American Art έχουν προειδοποιήσει ότι θα προχωρήσουν σε απεργία στις 5 Οκτωβρίου εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία στις δικές τους διαπραγματεύσεις.

Πρόκειται για διαφορετικές εξελίξεις με διαφορετικούς φορείς και διαδικασίες. Η χρονική τους σύμπτωση, ωστόσο, τοποθετεί τις οικονομικές συνθήκες υπό τις οποίες παράγεται και παρουσιάζεται η τέχνη ανάμεσα στα θέματα που απασχολούν αυτές τις ημέρες την πολιτιστική επικαιρότητα της Νέας Υόρκης.

Με πληροφορίες από NYC Mayor’s Office, NYC Department of Cultural Affairs, Hyperallergic, UAW Region 9A, The Art Newspaper