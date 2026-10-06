Κυπριακή παρουσία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του OpenAIRE

Την εκλογή της Σύλβιας Κουκουνίδου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του OpenAIRE ανακοίνωσε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, μετά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ευρωπαϊκού οργανισμού.

Η κ. Κουκουνίδου, εκπρόσωπος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, συμμετέχει πλέον στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της Ανοικτής Επιστήμης. Σύμφωνα με τη Βιβλιοθήκη, η εκλογή της ενισχύει την παρουσία της Κύπρου στις ευρωπαϊκές εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα και αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής συμμετοχής της στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα της ανοικτής έρευνας.

Το OpenAIRE δραστηριοποιείται στην προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στη γνώση και στα ερευνητικά αποτελέσματα, στη διαχείριση και διάθεση ερευνητικών δεδομένων, καθώς και στην ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών για την Ανοικτή Επιστήμη.

Μέσω του πανευρωπαϊκού δικτύου του συνεργάζεται με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, βιβλιοθήκες, ερευνητές, χρηματοδοτικούς οργανισμούς και φορείς χάραξης πολιτικής. Παράλληλα, συμβάλλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (EOSC).

Όπως σημειώνει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, η συμμετοχή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο δημιουργεί προοπτικές για ενίσχυση της συμβολής της Κύπρου στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών στρατηγικών και πρωτοβουλιών για την Ανοικτή Επιστήμη, αλλά και για στενότερη σύνδεση της κυπριακής ερευνητικής κοινότητας με ευρωπαϊκές υποδομές και πολιτικές.

Η Βιβλιοθήκη χαρακτηρίζει παράλληλα την εξέλιξη ως αναγνώριση του έργου που επιτελεί στον τομέα της Ανοικτής Επιστήμης και του ρόλου της σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.