ΑΚΕΛ Λεμεσού: Να παραχωρηθεί άμεσα το Θέατρο Ριάλτο στον Δήμο

Την άμεση παραχώρηση του Θεάτρου Ριάλτο στον Δήμο Λεμεσού ζητά η Επαρχιακή Επιτροπή ΑΚΕΛ Λεμεσού, υπογραμμίζοντας ότι το ιστορικό θέατρο «ανήκει στην πόλη και στους Λεμεσιανούς».

Σε ανακοίνωσή της, η Επαρχιακή Επιτροπή αναφέρει ότι δεν γνωρίζει «τι δυσκολεύει την Κυβέρνηση ή ποια άλλα εμπόδια παρεμβάλλονται», τονίζοντας ωστόσο ότι η σχετική πολιτική απόφαση θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα.

Όπως σημειώνει, το Ριάλτο έχει τη δική του ιστορία στη Λεμεσό και η περιέλευσή του στην ιδιοκτησία του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού κατέστη δυνατή μέσα από τους αγώνες ενεργών πολιτών της πόλης.

Το ΑΚΕΛ Λεμεσού καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και το Υπουργικό Συμβούλιο να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην απόφαση για παραχώρηση του θεάτρου στον Δήμο Λεμεσού.

«Μόνο έτσι θα διασωθούν οι αγώνες και τα οράματα των Λεμεσιανών για την τέχνη και τον πολιτισμό», καταλήγει η ανακοίνωση.