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«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ»: Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για τον παραδοσιακό πολιτισμό
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 06.10.2026 13:15
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Στιγμιότυπο από σεμινάρια φερβολιτέ του Δήμου Καραβά

Το Υφυπουργείο διευκρινίζει ότι η ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά την προκήρυξη του 2026 για τον συγκεκριμένο Τομέα.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον Τομέα Παραδοσιακού Πολιτισμού, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Στήριξη Δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Δημιουργών» για το 2026, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ», όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αιτήσεις που έχουν ήδη παραληφθεί και εξεταστεί είναι οι τελευταίες που θα γίνουν δεκτές για τον συγκεκριμένο Τομέα εντός του 2026.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης και μέχρι το τέλος του έτους δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις για τον Τομέα Παραδοσιακού Πολιτισμού.

Το Υφυπουργείο διευκρινίζει ότι η ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά την προκήρυξη του 2026 για τον συγκεκριμένο Τομέα.

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ
Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού
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