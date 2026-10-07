Χαμπής: Κατεδαφίζουμε τη Σχολή και το Μουσείο Χαρακτικής στα Πλατανίσκια - Τι λέει για το αίτημα για μεταφορά της μίσθωσης

Με τη δήλωση «Δεν θέλω αυτή την Κύπρο», ο χαράκτης Χαμπής Τσαγγάρης γνωστοποιεί ότι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τη Σχολή και το Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίσκια, σημειώνοντας ότι θα προχωρήσει σε κατεδαφίσεις, ώστε τα τουρκοκυπριακά υποστατικά που μισθώνει να επιστραφούν στην κατάσταση στην οποία, όπως αναφέρει, τα είχε παραλάβει.

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Ο ιδρυτής της Σχολής και του Μουσείου υποστηρίζει ότι παρέλαβε ερείπια σε τουρκοκυπριακά τεμάχια που του παραχωρήθηκαν με μίσθωση και έκτισε σε αυτά τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν σήμερα. Όπως τονίζει, μέχρι την παράδοση των κτηρίων η Σχολή και το Μουσείο θα συνεχίσουν το έργο τους «με όσες δυνατότητες θα υπάρχουν στα ερείπια».

Παράλληλα, ανακοινώνει ότι προτίθεται να παραχωρήσει δωρεάν σε φίλους του τα οικοδομικά υλικά που, όπως αναφέρει, προστέθηκαν από τον ίδιο στα κτήρια, μεταξύ αυτών πλακόστρωτα, πόρτες, παράθυρα, μπαλκόνια, εξωτερικές σκάλες, δοκούς, κάγκελα, κεραμίδια, ξυλεία, πέτρες, ηλεκτρικό και υδραυλικό εξοπλισμό, ακόμη και δέντρα και λουλούδια του κήπου.

«Οι πράξεις αποδόμησης και παραλαβής υλικών θα γίνουν σιωπηλά όπως γίνεται στις κηδείες», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν προχωρεί στην ανακοίνωση για να ζητήσει βοήθεια.

Το αίτημα για μεταφορά της μίσθωσης

Σύμφωνα με όσα καταγράφει ο ίδιος ο Χαμπής Τσαγγάρης, και ο πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Σχολή – Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή», Γιώργος Τσαγγάρης, είχαν ζητήσει από τον Κλάδο Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Λεμεσού να μεταφερθεί η μίσθωση των κτηρίων από τον ίδιο στη μη κερδοσκοπική εταιρεία.

Οι σχετικές επιστολές, όπως αναφέρει, στάλθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024 και το αίτημα κατατέθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2025. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι για έναν χρόνο δεν έλαβε απάντηση και ότι τον Ιανουάριο του 2026 συναντήθηκε με την προϊσταμένη του Κλάδου.

Σε απάντηση που, σύμφωνα με τον ίδιο, έλαβε στις 3 Ιουνίου 2026, ενημερώθηκε ότι το αίτημα είχε αποσταλεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για εκτίμηση ενοικίου, ωστόσο στο μεταξύ είχε τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία. Όπως αναφέρεται στην απάντηση που παραθέτει, η νέα νομοθεσία δεν προβλέπει κληρονομική διαδοχή στα επαγγελματικά υποστατικά και το αίτημα παρέμεινε εκκρεμές εν αναμονή ενδεχόμενης νέας τροποποίησης.

Ο Χαμπής Τσαγγάρης επισημαίνει ότι το αίτημα είχε υποβληθεί τρεις μήνες πριν από την αλλαγή της νομοθεσίας, ενώ τονίζει ότι, παρότι το μίσθιο μπορεί τυπικά να θεωρείται επαγγελματικό υποστατικό, η Σχολή και το Μουσείο λειτουργούν σε μη κερδοσκοπική βάση και έχουν προσφέρει δωρεάν μαθήματα χαρακτικής σε χιλιάδες άτομα και σχολεία.

Νέο αίτημα για μεταφορά της μίσθωσης στη μη κερδοσκοπική εταιρεία υποβλήθηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, στις 24 Ιουνίου 2026, με την απάντηση που έφθασε στις 20 Αυγούστου 2026 να είναι εκ νέου αρνητική.

«Μου ζητούν να ιδρύσουμε μετοχική εταιρεία»

Ο χαράκτης ισχυρίζεται ακόμη ότι ο Κλάδος Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών τού ζήτησε να συσταθεί μετοχική εταιρεία, στην οποία ο ίδιος θα κατέχει το 51% των μετοχών, προκειμένου να μπορεί να προχωρήσει η μεταβίβαση.

Ο ίδιος απορρίπτει αυτή την επιλογή, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εταιρεία θα αποτελούσε δυσβάσταχτο βάρος. «Η ανάγκη μου είναι να εκφραστώ στην Τέχνη και να προσφέρω στον κόσμο ό,τι μπορώ για να ανεβάσουμε το πολιτιστικό επίπεδο αυτού του τόπου», σημειώνει.

Στην ανακοίνωσή του θέτει παράλληλα το ζήτημα της τύχης της συλλογής του Μουσείου, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αριθμεί περισσότερα από 6.000 χαρακτικά, από τις αρχές του 16ου αιώνα μέχρι σήμερα και περιλαμβάνει έργα καλλιτεχνών από πολλές χώρες.

«Τι θα γίνουν όλα αυτά;», διερωτάται, αφήνοντας ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο δωρεάς των έργων του Μουσείου σε άλλη χώρα.

Η Επίτροπος Διοικήσεως είχε στείλει έκθεση στο Υπουργικό

Ο Χαμπής Τσαγγάρης αναφέρεται και σε προηγούμενες παρεμβάσεις Επιτρόπων Διοικήσεως για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Σχολή και το Μουσείο. Όπως σημειώνει, η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού Λοττίδη απέστειλε στις 20 Μαρτίου 2026 επιστολή μαζί με έκθεσή της προς το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο ίδιος καταγγέλλει «πολύχρονη» προβληματική αντιμετώπιση από λειτουργούς του Κλάδου Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Λεμεσού και κάνει λόγο για σειρά επιστολών που αντάλλαξε με τις αρμόδιες υπηρεσίες όλα αυτά τα χρόνια.

Το ΔΣ ζητά μεταβίβαση των κτηρίων

Με ξεχωριστή τοποθέτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Σχολή – Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή» γνωστοποίησε ότι αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει την ανακοίνωση του ιδρυτή της.

Το ΔΣ δηλώνει ότι συμμερίζεται «την απογοήτευση, την αγανάκτηση και την οργή» του Χαμπή Τσαγγάρη για την αντιμετώπιση που καταγγέλλει ότι είχε από τον Κλάδο Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Λεμεσού.

Παράλληλα, ζητά τα μισθωμένα κτήρια στα οποία στεγάζονται η Σχολή και το Μουσείο να μεταβιβαστούν στη μη κερδοσκοπική εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η συνέχεια του έργου τους και η αξιοποίηση των χώρων για σκοπούς δημοσίου και πολιτιστικού συμφέροντος.

Το ΔΣ σημειώνει ακόμη την πολύχρονη προσφορά του Χαμπή Τσαγγάρη και αναφέρεται στη διεθνή αναγνώρισή του, περιλαμβανομένης της βράβευσής του με European Heritage Award / Europa Nostra.

«Με αξιοπρέπεια και χωρίς άλλα παρακάλια. Εμείς δεν είμαστε για λύπηση. Αυτή η Κύπρος είναι για λύπηση και αυτή την Κύπρο δεν την θέλω», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Χαμπής Τσαγγάρης.