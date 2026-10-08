HERITALISE: Στη Μάλτα η γενική συνέλευση του ευρωπαϊκού έργου για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά

Στη Μάλτα πραγματοποιήθηκε, από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου 2026, η γενική συνέλευση των εταίρων του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου HERITALISE, το οποίο επικεντρώνεται στην αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για τη μελέτη και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων του έργου, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, την παρουσίαση της προόδου των ερευνητικών δραστηριοτήτων και τον προγραμματισμό των επόμενων σταδίων υλοποίησής του.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Έδρας UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά, η γενική συνέλευση αποτέλεσε ευκαιρία για αποτίμηση των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων, συζήτηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινοπραξία και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η έρευνα, η καινοτομία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας και την αξιοποίηση νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Στη σχετική ανάρτηση γίνεται επίσης αναφορά στη συμβολή των μελών της ομάδας Heritage Malta, μεταξύ των οποίων οι Tony Cassar, Julia Galea και Αφροδίτη Θεοδώρα Ανδρέου, στη διοργάνωση της συνάντησης.

Η γενική συνέλευση εντάσσεται στις δράσεις συνεργασίας των εταίρων του HERITALISE, οι οποίοι εργάζονται για την προώθηση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την έρευνα, την καινοτομία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.