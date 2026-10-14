Ικανοποίηση στο ΔΣ του Ριάλτο για την έγκριση εκμίσθωσης στον Δήμο Λεμεσού

Ικανοποίηση για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εγκρίνει το αίτημα εκμίσθωσης του Θεάτρου Ριάλτο στον Δήμο Λεμεσού εξέφρασε στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δάφνη Πίττα Διογένους.

Η συζήτηση του αιτήματος είχε αναβληθεί στις δύο προηγούμενες συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, προκαλώντας ανησυχία και προβληματισμό στις δημοτικές Αρχές και στο ΔΣ του Ριάλτο.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχετικό αίτημα χθες, Τρίτη. «Είμαστε όλοι πολύ ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή», δήλωσε η κ. Πίττα Διογένους.

Η Πρόεδρος του ΔΣ έδωσε τα εύσημα στη νέα Υφυπουργό Πολιτισμού, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, σημειώνοντας ότι «ήταν αποτελεσματική και αποφασιστική, δίνοντας μια άλλη ώθηση σε ένα θέμα που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια».

Όπως ανέφερε, το ΔΣ του Ριάλτο προσβλέπει σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού, ώστε να εξευρεθεί η κατάλληλη δομή. Εξέφρασε, παράλληλα, τη βεβαιότητα ότι οι δύο πλευρές έχουν σύμπνοια θέσεων και στόχων, προσθέτοντας: «Τώρα πρέπει να συνεργαστούμε στενά, για να διαφυλάξουμε τη διοικητική και καλλιτεχνική ανεξαρτησία του Ριάλτο».

Πηγή: ΚΥΠΕ