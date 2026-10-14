Ευρωπαϊκό έργο: Οι δημιουργοί θέλουν πιο βιώσιμες πρακτικές, αλλά συναντούν εμπόδια

Οι επαγγελματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σε Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα θέλουν να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες πρακτικές, αλλά συχνά δεν διαθέτουν τις κατάλληλες συνθήκες, σύμφωνα με ευρήματα εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CoRES, το οποίο συντονίζει η ΑΚΤΗ.

Το έργο CoRES – Creativity, Resilience, Environment, Sustainability: A Cultural Paradigm for a more resilient Art world υλοποιείται από την ΑΚΤΗ στην Κύπρο, τη RUNONART στην Ελλάδα και το Studio 18 στη Μάλτα. Με εφαρμοσμένες συμμετοχικές ερευνητικές μεθόδους, εξετάζει τα κενά, τις ανάγκες και τα εμπόδια στην πράσινη μετάβαση του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και αναζητά λύσεις σε συνεργασία με τους ανθρώπους του κλάδου.

Συνολικά 177 άνθρωποι από τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και τον περιβαλλοντικό κλάδο, καθώς και νέοι δημιουργοί ηλικίας 18-30 ετών, συμμετείχαν σε δράσεις στην Αμαργέτη της επαρχίας Πάφου, στη Βαλέτα και στην Αθήνα. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην αειφορία και την πράσινη μετάβαση του κλάδου, στην ενσωμάτωση της κλιματικής διάστασης και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.

Αειφορία και πράσινη μετάβαση

Ένα από τα σαφέστερα ευρήματα των εργαστηρίων είναι ότι οι επαγγελματίες θέλουν να εφαρμόσουν πιο βιώσιμες πρακτικές, αλλά συχνά δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να το πετύχουν. Ως πρακτικά εμπόδια και στις τρεις χώρες καταγράφηκαν η περιορισμένη χρηματοδότηση, η γραφειοκρατία, οι ανεπαρκείς υποδομές, η περιορισμένη πρόσβαση σε βιώσιμα υλικά και πόρους, η έλλειψη διαθέσιμων δημόσιων χώρων και οι περιορισμένες φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές.

Οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται την πράσινη μετάβαση όχι ως ένα αποκλειστικά περιβαλλοντικό ζήτημα που περιορίζεται σε μεμονωμένες βιώσιμες δράσεις, αλλά ως ευρύτερη αλλαγή που απαιτεί επαρκείς πόρους, συνεργασία, εκπαίδευση και ευνοϊκότερο θεσμικό πλαίσιο.

Η κλιματική διάσταση στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα

Απαντώντας στο ερώτημα τι τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούν τον όρο «κλιματική αλλαγή», οι συμμετέχοντες ανέφεραν πανικό, φόβο, θλίψη και ενοχή, αλλά και ευθύνη, ελπίδα και ανάγκη για λήψη μέτρων. Οι νέοι δημιουργοί περιέγραψαν την κλιματική αλλαγή ως πρόκληση και κάλεσμα για δράση, αλλά και ως πηγή κόπωσης και αδυναμίας.

«Οι νέοι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι οι κλιματικές αποφάσεις χρειάζονται πολυεπιστημονική προσέγγιση και συστηματική αξιολόγηση των κλιματικών πρωτοβουλιών, ώστε να ελέγχεται εάν τα μέτρα που λαμβάνουν για την αειφόρο μετάβαση του κλάδου τους, επιτυγχάνουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου.

Η διάσταση του φύλου

Η συζήτηση για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ανέδειξε κενά σε επτά τομείς: την εκπαίδευση, τα στερεότυπα στα μέσα ενημέρωσης, την ιστορική αναγνώριση της συμβολής των γυναικών, την παρουσία τους σε θέσεις λήψης αποφάσεων, την ουσιαστική συμμετοχή τους στις διαδικασίες, την αναγνώριση των επιτευγμάτων τους και τη χρηματοδότηση του δημιουργικού τομέα.

Τα αποτελέσματα των έξι δράσεων θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη του DeCyDe-4-Arts Policy Tool, ενός εργαλείου πολιτικής με προσανατολισμό σε λύσεις για την κλιματική ανθεκτικότητα, την κοινωνική συμπερίληψη και την εκπροσώπηση στον κλάδο. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, προβλέπεται να διαδοθεί σε περισσότερους από 20 σχετικούς φορείς και εκπροσώπους.

Το έργο CoRES συγχρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA), στο πλαίσιο του σκέλους Πολιτισμού του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 2021–2027, και από το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ