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Παπαέλληνα: Βασικός πυλώνας της στρατηγικής μας η πολιτιστική παιδεία
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 15.10.2026 16:50
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Η Υφυπουργός Πολιτισμού μίλησε για τη στήριξη των παιδιών και των εφήβων, με αφορμή το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΣΙΚΟΥΡΙ.

Η πολιτιστική παιδεία αποτελεί βασική παράμετρο της στρατηγικής του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ανέφερε η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα, στον χαιρετισμό της το Σάββατο, στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα ΜΙΤΣΙΚΟΥΡΙ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη στη Λευκωσία.

«Η στήριξη της Πολιτείας προς τα παιδιά και τους εφήβους της Κύπρου πρέπει, και είναι, διαρκής και πολύπλευρη», είπε. Πρόσθεσε ότι η προώθηση της πολιτιστικής παιδείας αποτελεί βασική παράμετρο τόσο της στρατηγικής του Υφυπουργείου όσο και του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Η Υφυπουργός σημείωσε ότι δράσεις όπως το φεστιβάλ MITSIKOURI στηρίζονται και χορηγούνται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει δεκατέσσερις παραγωγές από έντεκα χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, Λιθουανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ιαπωνία και Κύπρο.

Η κ. Παπαέλληνα εξέφρασε, επίσης, ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη φιλοξενία δράσεων σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Όπως ανέφερε, με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται ένας από τους θεμελιώδεις πυλώνες της στρατηγικής του Υφυπουργείου, η πολιτιστική αποκέντρωση, η οποία διασφαλίζει την πρόσβαση όλων στον πολιτισμό.

Το φετινό φεστιβάλ απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, από βρέφη έως νέους 18 ετών, σημείωσε ακόμη η Υφυπουργός. Πρόσθεσε ότι η έμφαση στη μη λεκτική δημιουργία καθιστά τις δράσεις προσβάσιμες σε ακόμη περισσότερα παιδιά.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Παιδεία
MITSIKOURI
ΚΛΕΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ
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