Επιχορήγηση έως €1.000 για περιοδικές εκδόσεις κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων

Το Σχέδιο Ενίσχυσης Περιοδικών Εκδόσεων Κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων για το 2026 προκήρυξε το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Δικαιούχοι είναι κατεχόμενοι Δήμοι και Κοινότητες, καθώς και μη κερδοσκοπικοί φορείς, όπως σωματεία, ιδρύματα και μη κερδοσκοπικές εταιρείες, των οποίων η δράση συνδέεται άμεσα με τη δράση των κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων.

Το Σχέδιο παρέχει μερική χρηματοδότηση για την έκδοση περιοδικών ή/και εφημερίδων που δημοσιεύουν άρθρα, μελέτες, αναλύσεις και κριτικά κείμενα σχετικά με θέματα, μορφές και γεγονότα που αφορούν τους κατεχόμενους Δήμους και Κοινότητες. Όπως αναφέρει το Υφυπουργείο, στόχος είναι να συμβάλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου.

Κάθε Δήμος, Κοινότητα και μη κερδοσκοπικός φορέας μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση. Οι περιοδικές εκδόσεις και οι εφημερίδες των δικαιούχων πρέπει να εκδίδονται στην Κύπρο.

Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από ειδικές πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, οι οποίες θα εγκρίνονται κάθε φορά για την εφαρμογή του. Η ενίσχυση μπορεί να καλύπτει έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο ποσό τα €1.000.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.

Πηγή: ΚΥΠΕ