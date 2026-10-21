ΤΕΠΑΚ: Ψηφιακή πλατφόρμα για την προστασία της υδατικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετείχε στην τρίτη συνάντηση εταίρων του ευρωπαϊκού έργου WatHer, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2026 στο Cres της Κροατίας. Το Πανεπιστήμιο παρουσίασε την πρόοδο στην ανάπτυξη κοινής πλατφόρμας GIS για την οργάνωση και αξιοποίηση γεωχωρικών πληροφοριών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΠΑΚ, στη συνάντηση, που έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Euro-MED, συμμετείχαν οι εταίροι του έργου και προσκεκλημένοι εκπρόσωποι ευρωπαϊκών έργων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη της υδατικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου.

Η τριήμερη συνάντηση αποτέλεσε σταθμό στην πορεία υλοποίησης του έργου, καθώς οι εταίροι παρουσίασαν την πρόοδο, αντάλλαξαν εμπειρίες και τεχνογνωσία και συντόνισαν τα επόμενα βήματα για τις πιλοτικές δράσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προετοιμασία των Pilot Action Plans, στις δράσεις αποκατάστασης και ανάδειξης των πιλοτικών περιοχών και στις μεθόδους αξιολόγησης των υδραυλικών, οικοσυστημικών και κοινωνικοοικονομικών οφελών των παρεμβάσεων.

Οι εταίροι παρουσίασαν τις προτεινόμενες δράσεις στις επιμέρους πιλοτικές περιοχές και συζήτησαν τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις προϋποθέσεις για την υλοποίησή τους. Παρουσιάστηκαν επίσης η μεθοδολογία αξιολόγησης των υδραυλικών και οικοσυστημικών οφελών, το μοντέλο κόστους–οφέλους και η ανάπτυξη της κοινής πλατφόρμας GIS.

Το ΤΕΠΑΚ ενημέρωσε για την πρόοδο της πλατφόρμας GIS, η οποία θα υποστηρίζει την οργάνωση, απεικόνιση και αξιοποίηση γεωχωρικών πληροφοριών που αφορούν τις πιλοτικές περιοχές και τις δράσεις του WatHer.

Στο πρόγραμμα περιλαμβανόταν επίσκεψη πεδίου στο Cres. Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν χαρακτηριστικά τοπία και υδάτινα συστήματα του νησιού, μεταξύ των οποίων λίμνες και λιμνοδεξαμενές, καθώς και την περιοχή της λίμνης Vrana. Η επίσκεψη έδωσε την ευκαιρία για επιτόπια συζήτηση σχετικά με τη σύνδεση των παραδοσιακών συστημάτων διαχείρισης νερού με το φυσικό περιβάλλον, τις τοπικές δραστηριότητες και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.

Κατά τη συνάντηση έγιναν επίσης συζητήσεις με εκπροσώπους άλλων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και οργανισμών, μεταξύ των οποίων τα MedH2 και FRED. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συνομιλίες ανέδειξαν δυνατότητες ανταλλαγής γνώσης, συνεργειών και συνεργασίας μεταξύ συναφών ευρωπαϊκών δράσεων.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με συνεδρία της Steering Committee, κατά την οποία εξετάστηκε η συνολική πρόοδος του έργου και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα για τη συνέχιση των δράσεων και την υλοποίηση των πιλοτικών παρεμβάσεων.

Το WatHer επικεντρώνεται στην προστασία, αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση της υδατικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου, συνδυάζοντας παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης νερού με σύγχρονες τεχνολογίες και συμμετοχικές προσεγγίσεις.

Στην Κύπρο, το έργο υλοποιείται από το ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με το Laona Foundation, δύο από τους εταίρους του. Η Κοινότητα Διερώνας και ο Δήμος Νότιας Λευκωσίας–Ιδαλίου συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι εταίροι (Associated Partners). Υποστηρίζουν την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων για την προστασία και ανάδειξη ιστορικών συστημάτων διαχείρισης νερού και συμβάλλουν στην εφαρμογή καινοτόμων και βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.