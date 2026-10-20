Parathyro logo
Επίκαιρα
Θέματα
Κύπρος και Γαλλία υπέγραψαν πλαίσιο πολιτιστικής συνεργασίας
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 20.10.2026 18:02
Header Image

Η Δήλωση Προθέσεως προβλέπει κοινά προγράμματα, συμπαραγωγές και συνεργασία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επίσημο θεσμικό πλαίσιο για την πολιτιστική συνεργασία τους απέκτησαν η Κύπρος και η Γαλλία, με την υπογραφή Δήλωσης Προθέσεως στο Παρίσι από την Υφυπουργό Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα και την Υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας Catherine Pégard.

Η Δήλωση εξειδικεύει τις σχετικές πρόνοιες της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου-Γαλλίας, την οποία υπέγραψαν τον περασμένο Δεκέμβριο στο Παρίσι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, για πρώτη φορά οι μακροχρόνιοι δεσμοί των δύο χωρών αποκτούν συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο.

Η υπογραφή αποτυπώνει τη βούληση των δύο κρατών να εμβαθύνουν τη σχέση τους, η οποία, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίζεται επί δεκαετίες από αμοιβαία εμπιστοσύνη, κοινές αξίες και πολιτιστικές συνέργειες. Η συνεργασία ενισχύθηκε επίσης από πολιτιστικές εκθέσεις και δράσεις που διοργανώθηκαν στο Παρίσι κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η Δήλωση προβλέπει, μεταξύ άλλων, κοινά πολιτιστικά προγράμματα και συμπαραγωγές, κινητικότητα πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού, κοινές εκθέσεις και ερευνητικές δράσεις, καθώς και συνεργασία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Οι δύο υπουργοί υπέγραψαν τη Δήλωση Προθέσεως χθες το απόγευμα, 19 Οκτωβρίου 2026, και συμφώνησαν στην άμεση εφαρμογή της μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Tags

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΚΛΕΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ
πολιτιστική συνεργασία
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα