Κύπρος και Γαλλία υπέγραψαν πλαίσιο πολιτιστικής συνεργασίας

Επίσημο θεσμικό πλαίσιο για την πολιτιστική συνεργασία τους απέκτησαν η Κύπρος και η Γαλλία, με την υπογραφή Δήλωσης Προθέσεως στο Παρίσι από την Υφυπουργό Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα και την Υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας Catherine Pégard.

Η Δήλωση εξειδικεύει τις σχετικές πρόνοιες της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου-Γαλλίας, την οποία υπέγραψαν τον περασμένο Δεκέμβριο στο Παρίσι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, για πρώτη φορά οι μακροχρόνιοι δεσμοί των δύο χωρών αποκτούν συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο.

Η υπογραφή αποτυπώνει τη βούληση των δύο κρατών να εμβαθύνουν τη σχέση τους, η οποία, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίζεται επί δεκαετίες από αμοιβαία εμπιστοσύνη, κοινές αξίες και πολιτιστικές συνέργειες. Η συνεργασία ενισχύθηκε επίσης από πολιτιστικές εκθέσεις και δράσεις που διοργανώθηκαν στο Παρίσι κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η Δήλωση προβλέπει, μεταξύ άλλων, κοινά πολιτιστικά προγράμματα και συμπαραγωγές, κινητικότητα πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού, κοινές εκθέσεις και ερευνητικές δράσεις, καθώς και συνεργασία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Οι δύο υπουργοί υπέγραψαν τη Δήλωση Προθέσεως χθες το απόγευμα, 19 Οκτωβρίου 2026, και συμφώνησαν στην άμεση εφαρμογή της μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.