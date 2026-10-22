Υφυπουργείο Πολιτισμού: Χορηγίες έως €10.000 για πολιτιστικά περιοδικά

Χορηγία έως €10.000, που μπορεί να καλύψει μέχρι και το 80% των επιλέξιμων δαπανών, προβλέπει το Σχέδιο Ενίσχυσης Περιοδικών Εκδόσεων Πολιτιστικού Περιεχομένου για το 2026. Το Σχέδιο προκήρυξε το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.

Στόχος είναι η μερική χρηματοδότηση περιοδικών που προβάλλουν κυρίως την κυπριακή λογοτεχνική και καλλιτεχνική δημιουργία, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, καθώς και την προβολή τους στο εξωτερικό. Στο Σχέδιο μπορούν να ενταχθούν και επετηρίδες που εκδίδονται από μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς φορείς.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν περιοδικές εκδόσεις που εκδίδονται και τυπώνονται στην Κύπρο από Κύπριους εκδότες και κυκλοφορούν για τουλάχιστον έξι μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εκδόσεις γενικότερου ενημερωτικού, ψυχαγωγικού ή θρησκευτικού περιεχομένου, ούτε εκδόσεις με κύριο περιεχόμενο φωτογραφίες, εικόνες, σκίτσα, γελοιογραφίες ή ποιητικές συλλογές. Εξαιρούνται επίσης οι ηλεκτρονικές εκδόσεις.

Το ποσό της ενίσχυσης εξαρτάται από τη βαθμολογία της αίτησης: για 70 έως 80 μονάδες καλύπτεται το 40% των επιλέξιμων δαπανών, για 81 έως 90 μονάδες το 60% και για 91 έως 100 μονάδες το 80%, με ανώτατο ποσό τις €10.000. Για να εγκριθεί χορηγία, απαιτούνται τουλάχιστον 70 μονάδες.

Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη την ποιότητα του περιεχομένου, τη συμβολή της έκδοσης στη μελέτη και προβολή της κυπριακής λογοτεχνίας, των τεχνών, της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, την αρτιότητα της έκδοσης, καθώς και την εμβέλεια και την τακτικότητα της κυκλοφορίας της.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η σελιδοποίηση, η εκτύπωση, η επιμέλεια κειμένων, η μετάφραση κειμένων για εκδόσεις σε ξένη γλώσσα και οι δράσεις προώθησης. Οι δράσεις προώθησης πρέπει υποχρεωτικά να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 5% του ποσού της χορηγίας.

Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίτυπα, υποβάλλονται διά χειρός ή ταχυδρομικώς στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, στην οδό Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος. Απαιτούνται τρία αντίτυπα για κάθε τεύχος. Για να θεωρηθεί εμπρόθεσμη η αίτηση, πρέπει να έχει παραληφθεί από το Υφυπουργείο εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Το Σχέδιο και οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ