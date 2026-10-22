Επαφές της Υφυπουργού Πολιτισμού με την UNESCO και κορυφαίους γαλλικούς πολιτιστικούς φορείς

Σειρά επαφών με την ηγεσία της UNESCO και αξιωματούχους μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών στο Παρίσι πραγματοποίησε στις 20 και 21 Οκτωβρίου η Υφυπουργός Πολιτισμού, Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα. Οι συναντήσεις με γαλλικούς φορείς έγιναν σε συνέχεια της Δήλωσης Προθέσεως για την Πολιτιστική Συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, την Υφυπουργό συνόδευαν στις συναντήσεις ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου, Γιώργος Παπαγεωργίου, και ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι, Παύλος Κόμπος.

Στην έδρα της UNESCO, η κ. Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα έγινε δεκτή από τον Γενικό Διευθυντή, Khaled Ahmed El-Enany, και συναντήθηκε με τον Βοηθό Γενικό Διευθυντή για θέματα πολιτισμού, Nayef Al-Fayez. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας πολιτιστικών έργων, καθώς και για την ανάδειξη και προστασία των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Κύπρο.

Η Υφυπουργός εξέφρασε επίσης το ενεργό ενδιαφέρον της Κύπρου για συνεργασία με την UNESCO σε πρωτοβουλίες του Οργανισμού για τον αειφόρο πολιτιστικό τουρισμό και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Μετά την υπογραφή, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, της Δήλωσης Προθέσεως για την Πολιτιστική Συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας, οι επαφές με πολιτιστικούς φορείς είχαν στόχο να διερευνηθούν συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της.

Η Υφυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Μουσείου του Λούβρου, Christophe Leribault. Κατά τη συνάντηση επαναβεβαιώθηκε η βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της μακρόχρονης αρχαιολογικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με το μουσείο, σε συνέχεια και της έκθεσης «Η Κύπρος στο Λούβρο», η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Συζητήθηκαν ακόμη η αξιοποίηση της μουσειολογικής τεχνογνωσίας του Λούβρου για το υπό ανέγερση νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου και οι δυνατότητες περαιτέρω ανταλλαγών αρχαιολογικών αντικειμένων μεταξύ του Λούβρου και κυπριακών μουσείων. Η Υφυπουργός ξεναγήθηκε επίσης στο μουσείο, μεταξύ άλλων στην κυπρολογική συλλογή του.

Η κ. Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα επισκέφθηκε την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (BnF) και συναντήθηκε με τον Πρόεδρό της, Gilles Pécout. Επαναβεβαίωσε τη βούληση για συνέχιση της συνεργασίας, μετά την έκθεση «Η Κύπρος στην BnF», η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη της κυπρολογικής συλλογής της Βιβλιοθήκης.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν επίσης συναντήσεις με τον Γενικό Διευθυντή της Comédie-Française, Clément Hervieu-Léger, και τη Διευθύντρια Ανάπτυξης της Εθνικής Όπερας των Παρισίων, Evelyne Laquit. Οι συνομιλίες αφορούσαν πιθανές συνεργασίες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο γαλλικών οργανισμών και φορέων στην Κύπρο, καθώς και πιθανή συμμετοχή τους σε φεστιβάλ και πολιτιστικές διοργανώσεις στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ