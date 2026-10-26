What’s up, Doc: Σίγησε η φωνή του Bugs Bunny - Πέθανε ξαφνικά στα 46 του ο Eric Bauza

Σε ηλικία μόλις 46 ετών έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Καναδός ηθοποιός Eric Bauza, ο άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια έδινε φωνή στον Bugs Bunny, τον Daffy Duck και δεκάδες άλλους δημοφιλείς χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων, σκορπίζοντας θλίψη στη βιομηχανία του θεάματος και στους εκατομμύρια θαυμαστές των Looney Tunes.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου η οικογένειά του, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας λόγο για αιφνίδια απώλεια.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS Los Angeles, ο θάνατός του οφείλεται σε υπερτασική καρδιαγγειακή νόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Ο Eric Bauza ήταν ένας από τους πιο αναγνωρισμένους ηθοποιούς φωνής της σύγχρονης εποχής, έχοντας συνδέσει το όνομά του με ορισμένες από τις πλέον εμβληματικές φιγούρες της ιστορίας των κινουμένων σχεδίων.

Εκτός από τον Bugs Bunny και τον Daffy Duck, είχε χαρίσει τη φωνή του στον Tweety, τον Porky Pig, τον Marvin the Martian και τον Road Runner, συνεχίζοντας την παράδοση που είχε δημιουργήσει ο θρυλικός Mel Blanc, ο άνθρωπος που καθιέρωσε τις χαρακτηριστικές φωνές των Looney Tunes.

Γεννημένος στις 7 Δεκεμβρίου 1979 στο Σκάρμπορο του Τορόντο, ο Bauza ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον χώρο του animation ως σχεδιαστής χαρακτήρων, προτού στραφεί στην υποκριτική μέσω της φωνής.

Στη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε εκατοντάδες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι σειρές «Teen Titans Go!», «The Adventures of Puss in Boots» και «Muppet Babies». Το ταλέντο του αναγνωρίστηκε με τρία βραβεία Emmy για τη συμμετοχή του σε παραγωγές όπως τα «Looney Tunes Cartoons», «Bugs Bunny Builders» και «Teen Titans Go!». Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συνεργασία του με τη Warner Bros. Animation, η οποία διήρκεσε περίπου 15 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατάφερε να διατηρήσει ζωντανούς χαρακτήρες που μεγάλωσαν γενιές τηλεθεατών, προσαρμόζοντάς τους παράλληλα στις σύγχρονες παραγωγές.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στους συνεργάτες του. Η μάνατζέρ του, Judy Coppage, δήλωσε ότι η ξαφνική απώλειά του αποτελεί σοκ για όσους τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του, περιγράφοντάς τον ως έναν εξαιρετικά ταλαντούχο και αγαπητό άνθρωπο.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής του Warner Bros. Television Group, Channing Dungey, εξήρε την προσφορά του στην τέχνη των κινουμένων σχεδίων, επισημαίνοντας ότι κατάφερε να συνεχίσει την κληρονομιά ιστορικών δημιουργών όπως ο Mel Blanc.

Μάλιστα, μέχρι τον θάνατό του ο Bauza παρέμενε επαγγελματικά ενεργός, συμμετέχοντας σε νέες παραγωγές, μεταξύ των οποίων το «Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical».

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον κόσμο του animation. Για το ευρύ κοινό, το πρόσωπό του μπορεί να μην ήταν τόσο αναγνωρίσιμο όσο οι χαρακτήρες που υποδυόταν, ωστόσο η φωνή του συνόδευσε αμέτρητες ώρες παιδικής ψυχαγωγίας.

Με τον θάνατό του, ο κόσμος των Looney Tunes αποχαιρετά έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους ερμηνευτές των αγαπημένων του ηρώων.