Παράταση έως τις 9 Νοεμβρίου για το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης Πολιτιστικών Φορέων

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, λόγω της αυξημένης ζήτησης που έχει διαπιστωθεί και αιτημάτων για παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Στήριξης Τεχνολογικής και Ψηφιακής Αναβάθμισης Πολιτιστικών Φορέων (2026) αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026, στις 2:00μ.μ.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι το ζητούμενο επικαιροποιημένο πιστοποιητικό μελών για μη κερδοσκοπικές εταιρείες – limited by guarantee είναι α. βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών με τα αρχικά μέλη της εταιρείας και β. υπεύθυνη δήλωση του Γραμματέα της εταιρείας με τα ονόματα των υφιστάμενων μελών, πιστοποιημένη από πιστοποιούντα υπάλληλο.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων https://www.grants4arts.cy/cultural-institution-support-plan?category=organizations. Η εξέταση των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε εδώ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινίσεις μόνο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις mthoma@culture.gov.cy και mleonidou@culture.gov.cy.