Χριστοφίδης [ΑΚΕΛ]: «Ψαλιδίζεται» ο πολιτισμός, από 0,62% στο 0,45% - Κονδύλια μεταφέρθηκαν υπό τον έλεγχο Παπαγεωργίου

Τις μειώσεις που προβλέπονται για τον πολιτισμό στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, καθώς και τη συνεχιζόμενη εσωτερική σύγκρουση στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, ανέδειξε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Κάνοντας λόγο για ζητήματα «τεράστιας πολιτικής σημασίας», ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι το ποσοστό του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού που κατευθύνεται στον πολιτισμό μειώνεται από 0,62% το 2026 σε 0,45% το 2027.

«Είμαστε η προτελευταία χώρα στην Ευρώπη για τις δαπάνες που δίνουμε στον πολιτισμό, σε σχέση με το συνολικό ποσοστό των δαπανών», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι «είναι ωσάν αυτή η κυβέρνηση, για κάποιον περίεργο λόγο, να ξιφουλκεί κατά του πολιτισμού».

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει μειωθεί και το συνολικό κονδύλι που διατίθεται στα προγράμματα επιχορήγησης καλλιτεχνών, όπως το «ΘΥΜΕΛΗ» για το θέατρο και το «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» για την ευρύτερη πολιτιστική δημιουργία.

«Φωνάζαμε ότι οι καλλιτέχνες είναι "ξεκρέμαστοι", ιστορικά θέατρα κλείνουν ή περιορίζουν τις παραστάσεις τους και ο κόσμος του πολιτισμού υποφέρει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μείωση τουλάχιστον 25% στο Τμήμα Αρχαιοτήτων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο βουλευτής στον προϋπολογισμό του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ο οποίος, όπως είπε, μειώνεται κατά τουλάχιστον 25%.

Ο κ. Χριστοφίδης χαρακτήρισε «συγκλονιστική» τη «συγκινητική "κραυγή" αγωνίας» του διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων κατά τη συνεδρία, προειδοποιώντας ότι οι περικοπές ενδέχεται να έχουν σοβαρές συνέπειες.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, παραδείγματα από το εξωτερικό, αναφερόμενος στην πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων και στην κλοπή αντικειμένων ανυπολόγιστης αξίας από το Μουσείο του Λούβρου, περιστατικά τα οποία συνέδεσε με την ανεπαρκή προστασία και φύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Η παρατήρησή μου είναι ότι αυτή η κατακρεούργηση του προϋπολογισμού του Τμήματος Αρχαιοτήτων δεν θα είναι χωρίς επιπτώσεις», προειδοποίησε.

Ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, ανέφερε ότι «σε αυτόν τον τόπο χορτάσαμε από εθνικιστικές "μπαρούφες", από πανηγυρικούς λόγους για τον πολιτισμό και την ιστορία μας», υποστηρίζοντας ότι την ώρα που χρειάζεται ουσιαστική στήριξη του πολιτισμού και της αρχαιολογίας, οι αρμόδιοι «γυρίζουν επιδεικτικά το κεφάλι διότι δεν τους ενδιαφέρει κατ’ ουσία».

«Συνεχίζεται η κόντρα στο Υφυπουργείο» - Κονδύλια μεταφέρθηκαν υπό τον έλεγχο Παπαγεωργίου

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε και στις εσωτερικές διαφωνίες στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, υποστηρίζοντας ότι η αντιπαράθεση μεταξύ του Γενικού Διευθυντή και άλλων στελεχών παραμένει ανεπίλυτη.

«Δυστυχώς, αποδείχθηκε και σήμερα ότι αυτή η κόντρα που υπάρχει στο Υφυπουργείο μεταξύ του Γενικού Διευθυντή και των υπολοίπων συνεχίζεται», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, παρότι αποσύρθηκε η επιστολή της ΠΑΣΥΔΥ προς το Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία καταγγελλόταν, μεταξύ άλλων, ο έλεγχος των κονδυλίων από τον Γενικό Διευθυντή, σημαντικά κονδύλια έχουν μεταφερθεί από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού υπό τον κεντρικό έλεγχο του Γενικού Διευθυντή.

«Διάφορα κρίσιμα κονδύλια, όπως του ΘΟΚ και της Συμφωνικής Ορχήστρας, έχουν αφαιρεθεί από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και πήγαν κάτω από τον κεντρικό έλεγχο του Γενικού Διευθυντή», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοφίδη, κατά τη συνεδρία η Υφυπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε πρωτοβουλία διαμεσολάβησης για την επίλυση του ζητήματος.

Ο ίδιος κάλεσε να τερματιστεί αυτό που χαρακτήρισε «πάθος για άσκηση καλλιτεχνικού ελέγχου παντού μέσα στο Υφυπουργείο από τη Διοικητική Διεύθυνση», ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή λειτουργία του.

Υπενθύμισε, παράλληλα, την πρόσφατη αυθόρμητη στάση εργασίας υπαλλήλων του Υφυπουργείου κατά του Γενικού Διευθυντή, καθώς και τις καταγγελίες της ΠΑΣΥΔΥ, από τις οποίες, όπως ανέφερε, είχε αναγνωστεί πεντασέλιδος κατάλογος σε προηγούμενη συνεδρία.

«Κάνω και σήμερα έκκληση να διορθωθεί η κατάσταση στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, να σταματήσει ο υπερσυγκεντρωτισμός εξουσιών που, στο τέλος, υποσκάπτει και την ίδια την Υφυπουργό, για να μπορέσει να λειτουργήσει το Υφυπουργείο απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα», δήλωσε.

Καταλήγοντας, ο κ. Χριστοφίδης υποστήριξε ότι τα εσωτερικά προβλήματα επιβαρύνουν περαιτέρω τη λειτουργία του Υφυπουργείου, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, δεν διαθέτει επαρκείς πόρους.

«Δεν φτάνει, δηλαδή, που δεν έχει χρήματα για να λειτουργήσει το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το τελευταίο που χρειάζεται είναι και αυτά τα παιχνίδια εξουσίας», κατέληξε.