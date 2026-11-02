Ένωση Ηθοποιών: Αυξήστε το μερίδιο του πολιτισμού πριν τη ψήφιση του προϋπολογισμού - Προειδοποιεί για συνέπειες

Την ουσιαστική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης του πολιτισμού, με στόχο τη σταδιακή διάθεση του 1% του κρατικού προϋπολογισμού, ζητά η Ένωση Ηθοποιών Κύπρου (ΕΗΚ), καλώντας την Κυβέρνηση και τη Βουλή να αντιμετωπίσουν το ζήτημα ως επείγουσα προτεραιότητα, ενόψει της τελικής ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2027.

Με τη χρηματοδότηση του πολιτισμού να περιορίζεται στο 0,45% του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, η ΕΗΚ επισημαίνει, σε ανακοίνωσή της με τίτλο «Η στήριξη του πολιτισμού δεν μπορεί να περιμένει», τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στη σημασία που αποδίδεται στον πολιτισμό και στους πόρους που διατίθενται για τη στήριξή του.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι η ανεπαρκής χρηματοδότηση, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στις προκηρύξεις, στη λήψη αποφάσεων και στις πληρωμές, δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των καλλιτεχνικών παραγωγών και επιβαρύνει τους εργαζομένους του τομέα.

Όπως τονίζει, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής και παραγωγής συνεχίζει να αυξάνεται, η αβεβαιότητα που επικρατεί υπονομεύει τη δυνατότητα των επαγγελματιών να παραμείνουν στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση και σε κάθε μορφή τέχνης, η δημιουργία βασίζεται στη συνεργασία πολλών επαγγελματιών, με κάθε έργο να συνδέει ανθρώπους, γνώση και εργασία.

Η ΕΗΚ αναδεικνύει, επίσης, τον ευρύτερο κοινωνικό ρόλο του πολιτισμού, επισημαίνοντας ότι αφορά κάθε πολίτη, καλλιεργεί την κριτική σκέψη, διατηρεί τη συλλογική μνήμη και ενισχύει τον διάλογο.

Την ίδια ώρα, σημειώνει ότι ο πολιτισμός συμβάλλει στη διαμόρφωση της εικόνας της Κύπρου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, μέσα από τις ταινίες, τις παραστάσεις, τη μουσική, τη λογοτεχνία και τα εικαστικά έργα των δημιουργών της.

Αύξηση στο 1%, συλλογικές συμβάσεις και έγκαιρες πληρωμές

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων της Ένωσης βρίσκεται η ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης του πολιτισμού, με στόχο τη σταδιακή διάθεση του 1% του κρατικού προϋπολογισμού.

Παράλληλα, ζητά τη διαμόρφωση μακροπρόθεσμης πολιτιστικής πολιτικής, η οποία θα διασφαλίζει συνέχεια και ουσιαστική συμμετοχή των δημιουργών, των εργαζομένων και των φορέων που τους εκπροσωπούν.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη για σταθερή και διαφανή χρηματοδότηση, με έγκαιρη δημοσίευση των προκηρύξεων, λήψη αποφάσεων και καταβολή των πληρωμών, ώστε να καθίσταται εφικτός ο προγραμματισμός των πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Η ΕΗΚ διεκδικεί, ακόμη, περισσότερες θέσεις εργασίας, αξιοπρεπείς αμοιβές και ίσους όρους πρόσβασης, θέτοντας παράλληλα ζήτημα εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων σε κάθε παραγωγή ή δραστηριότητα που λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση.

«Η ευθύνη αυτή απαιτεί αποφάσεις τώρα»

Με τον προϋπολογισμό του 2027 να βρίσκεται πριν από την τελική του ψήφιση, η Ένωση Ηθοποιών Κύπρου καλεί την Κυβέρνηση να ενισχύσει τα κονδύλια που προορίζονται για τον πολιτισμό και τη Βουλή να στηρίξει αυτή την κατεύθυνση.

«Ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό. Η στήριξή του αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας απέναντι στους δημιουργούς, στους εργαζομένους, στους πολίτες και στις επόμενες γενιές», υπογραμμίζει η Ένωση.

Καταλήγοντας, διαμηνύει ότι «η ευθύνη αυτή απαιτεί αποφάσεις τώρα», ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για τη χρηματοδότηση του πολιτισμού και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους ανθρώπους που τον υπηρετούν.