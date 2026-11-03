Θα "πνιγεί στις χορηγίες " ο πολιτισμός

Πολιτισμός υψηλών προδιαγραφών! Στον κρατικό προϋπολογισμό το μερίδιο για το Υφυπουργείο Πολιτισμού φθάνει στο «τεράστιο» ποσοστό του 0,45%. Πραγματική απαξίωση των ανθρώπων του πολιτισμού. Φτωχοί συγγενείς οι κύπριοι καλλιτέχνες, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, μουσικοί, συνθέτες, τραγουδιστές, άνθρωποι του χορού, των εικαστικών τεχνών, οι λογοτέχνες. Αυτή η μεγάλη ομάδα των δημιουργών δέχεται την απαξίωση του κράτους. Οι άνθρωποι του πολιτισμού αφήνονται συστηματικά εκτεθειμένοι, χωρίς ουσιαστική στήριξη, σταθερά εργασιακά δικαιώματα ή τις υποδομές που τους αξίζουν. Ο εξευτελισμός των φορέων του πολιτισμού είναι στην ουσία μια πολιτική καταδίκη της εγχώριας δημιουργίας στην περιθωριοποίηση και τη στασιμότητα. Θέλανε κάποιοι και Υφυπουργείο Πολιτισμού, τρομάρα τους, και στο τέλος βολεύουν το κάθε λαμόγιο σε ένα όργιο νεποτισμού.

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