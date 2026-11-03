«Δεν θα μείνουμε θεατές»: Μέτωπο αντίδρασης και κινητοποιήσεις στο θέατρο για τις περικοπές στον προϋπολογισμό

Την άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας για την οργάνωση κοινής αντίδρασης και συντονισμένων κινητοποιήσεων στον χώρο του θεάτρου προαναγγέλλει η Κλαδική Καλλιτεχνών Θεάτρου της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στις περικοπές που καταγράφονται στον προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Πολιτισμού για το 2027.

Σε ανακοίνωσή της, η Κλαδική καταγγέλλει ότι η Κυβέρνηση, αντί να ενισχύει τη δημόσια χρηματοδότηση του πολιτισμού, επιλέγει να περιορίζει τους διαθέσιμους πόρους, με άμεσες συνέπειες για τη θεατρική δημιουργία, τις συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών και τη βιωσιμότητα των πολιτιστικών οργανισμών.

Όπως επισημαίνει, ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Πολιτισμού για το 2027 αντιστοιχεί στο 0,45% του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού, έναντι 0,62% το 2026. Η Κλαδική επικαλείται, παράλληλα, στοιχεία της Eurostat για το 2023, σύμφωνα με τα οποία η Κύπρος κατατάσσεται στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη χρηματοδότηση του πολιτισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις μειώσεις που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρουσιάζουν τα κονδύλια για τις πολιτιστικές παροχές, περιλαμβανομένων των σχεδίων «ΘΥΜΕΛΗ» και «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», καθώς και του Διεθνούς Φεστιβάλ «ΚΥΠΡΙΑ».

Την ίδια ώρα, η Κλαδική υποστηρίζει ότι η κρατική χορηγία προς τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου παραμένει στα ίδια επίπεδα εδώ και τέσσερα χρόνια, χωρίς ουσιαστική αναπροσαρμογή, παρά το γεγονός ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός κατά την ίδια περίοδο έχει ξεπεράσει το 10%.

«Πώς είναι δυνατόν να αναμένει κανείς αναβάθμιση της θεατρικής δημιουργίας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας των καλλιτεχνών, ενίσχυση των θεατρικών οργανισμών και περισσότερες ποιοτικές πολιτιστικές παραγωγές, όταν οι διαθέσιμοι πόροι μειώνονται ή παραμένουν καθηλωμένοι, ενώ το κόστος λειτουργίας και παραγωγής αυξάνεται διαρκώς;», διερωτάται.

Η Κλαδική χαρακτηρίζει τις περικοπές πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι αποτυπώνουν μια αντίληψη που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως δαπάνη η οποία μπορεί να περιορίζεται, αντί ως αναπόσπαστο στοιχείο της συλλογικής ταυτότητας.

Παράλληλα, υπενθυμίζει δήλωση της απερχόμενης Υφυπουργού Πολιτισμού στις 6 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με την οποία «ο πολιτισμός χρειάζεται οικονομική στήριξη και θα μπορέσει να προσφέρει ακόμα περισσότερα στην κοινωνία, εάν ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Πολιτισμού αυξηθεί».

Με αφορμή τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, διερωτάται πώς συμβιβάζεται η αναγνώριση της ανάγκης για αυξημένη χρηματοδότηση με τη μείωση του ποσοστού που διατίθεται στον πολιτισμό από τον συνολικό κρατικό προϋπολογισμό.

Προαναγγέλλει κοινό μέτωπο διεκδίκησης

Η Κλαδική Καλλιτεχνών Θεάτρου ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να παραμείνει αδρανής απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, προαναγγέλλοντας άμεσες πρωτοβουλίες για τη συσπείρωση των φορέων του θεατρικού χώρου.

«Δεν πρόκειται να παραμείνουμε θεατές απέναντι σε αυτή την πολιτική», αναφέρει, διαμηνύοντας ότι θα επιδιώξει τη διαμόρφωση ενός ενιαίου μετώπου διεκδίκησης, με στόχο την αναθεώρηση της πολιτικής χρηματοδότησης του πολιτισμού.

Στα αιτήματά της περιλαμβάνονται η αύξηση των κονδυλίων του Υφυπουργείου Πολιτισμού, η ουσιαστική ενίσχυση των πολιτιστικών σχεδίων και παροχών, καθώς και η επαρκής χρηματοδότηση του θεάτρου και των θεατρικών οργανισμών.

«Οι άνθρωποι του πολιτισμού δεν ζητούν προνόμια. Απαιτούν τον σεβασμό, την αναγνώριση και την έμπρακτη στήριξη που δικαιούνται», σημειώνει η Κλαδική, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία δεν μπορεί να επικαλείται τη σημασία του πολιτισμού σε επίσημες περιστάσεις και ταυτόχρονα να περιορίζει τους πόρους που απαιτούνται για την ανάπτυξή του.

Καταλήγοντας, τονίζει ότι «ο πολιτισμός είναι κοινωνική ανάγκη», διαμηνύοντας πως δεν θα αποδεχθεί την υποβάθμισή του και την απαξίωση των ανθρώπων που εργάζονται στον χώρο των τεχνών.