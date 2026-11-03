Προύντζος: Κοινή εισήγηση με Χαρμαντζί για διάσωση κτηρίων της νεκρής ζώνης - Στο επίκεντρο η πολιτιστική κληρονομιά (ηχητικό)

Το ζήτημα των ιστορικών κτηρίων που βρίσκονται στη νεκρή ζώνη της εντός των τειχών Λευκωσίας, πολλά από τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές φθορές έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης, αναμένεται να τεθεί στο πλαίσιο της συνάντησης του δημάρχου Λευκωσίας, Χαράλαμπου Προύντζου, με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του Πολίτη 107.6 & 97.6, ο κ. Προύντζος, ο οποίος θα συναντηθεί κατ' ιδίαν με την κ. Ολγκίν, αποκάλυψε ότι υπάρχουν ήδη κοινές εισηγήσεις με τον Τουρκοκύπριο δήμαρχο Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί, για το συγκεκριμένο ζήτημα, αφήνοντας να διαφανεί ότι εξετάζονται δυνατότητες για ουσιαστικές παρεμβάσεις στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα της νεκρής ζώνης στην εντός των τειχών Λευκωσία έχει απασχολήσει και τις επαφές του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση των κτηρίων που αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.

Ο δήμαρχος υπενθύμισε ότι η συγκεκριμένη περιοχή παραμένει διαιρεμένη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την υπόλοιπη Κύπρο, καθώς η διαίρεση της Λευκωσίας προηγήθηκε κατά μία δεκαετία της τουρκικής εισβολής του 1974. Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε κτήρια που έχουν καταρρεύσει έπειτα από 62 χρόνια αχρησίας, αναδεικνύοντας την ανάγκη αντιμετώπισης της συνεχιζόμενης φθοράς της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

«Πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση στην περιοχή», σημείωσε, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις παρεμβάσεις στις οποίες επικεντρώνονται οι προσπάθειες.

Κοινές εισηγήσεις με Χαρμαντζί - Θετική ανταπόκριση από Ε/κ πλευρά

Ερωτηθείς κατά πόσον υπάρχουν κοινές εισηγήσεις με τον Τουρκοκύπριο δήμαρχο, ο κ. Προύντζος απάντησε καταφατικά, επιβεβαιώνοντας ότι αυτές έχουν ήδη συζητηθεί και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, σημείωσε ότι, βάσει των επαφών του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον διαπραγματευτή, εκτιμά πως υπάρχει θετική προσέγγιση σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

«Δεν θέλω να μιλήσω εξ ονόματός του, αλλά σίγουρα, μιλώντας και με τον διαπραγματευτή και με τον Πρόεδρο, πιστεύω ότι η πλευρά μας είναι θετική σε κάποια ζητήματα που μπορούν να γίνουν. Είναι απόλυτα εφικτό να γίνουν», ανέφερε.

Παρότι δεν αποκάλυψε το περιεχόμενο των κοινών εισηγήσεων, οι αναφορές του καταδεικνύουν ότι το ζήτημα της προστασίας των ιστορικών κτηρίων στη νεκρή ζώνη βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο συζητήσεων μεταξύ των δύο δημάρχων, με προοπτική να εξεταστούν συγκεκριμένα βήματα.

Συνάντηση με την Ολγκίν στις 9 Νοεμβρίου

Ο δήμαρχος Λευκωσίας διευκρίνισε ότι η προγραμματισμένη συνάντησή του με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή του Τουρκοκύπριου δημάρχου.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι παραμένει ανοιχτός σε οποιαδήποτε επόμενη συνάντηση κριθεί αναγκαία για ζητήματα που αφορούν τη Λευκωσία.

«Είμαι βεβαίως πάντα έτοιμος και ανοιχτός, σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά τη Λευκωσία, να παραστώ σε οποιαδήποτε συνάντηση απαιτηθεί, προκειμένου να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα», ανέφερε.

Η επικείμενη συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα των κοινών εισηγήσεων που έχουν διαμορφωθεί για τη νεκρή ζώνη, καθώς ενδέχεται να αποτελέσει ευκαιρία για περαιτέρω συζήτηση των δυνατοτήτων προστασίας και αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς της διαιρεμένης πόλης.