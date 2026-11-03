ΗΠΑ: Στην κάλπη και το μέλλον του πολιτισμού - Τι διακυβεύεται στις ενδιάμεσες εκλογές

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, οι Αμερικανοί πολίτες για τις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες θα καθορίσουν τη νέα σύνθεση του Κογκρέσου και θα επηρεάσουν την πολιτική πορεία της χώρας κατά το δεύτερο μισό της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Πέρα από τις ισορροπίες μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών, ωστόσο, μια άλλη συζήτηση αναδεικνύεται στον χώρο των τεχνών: ποια πολιτική θα ακολουθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στον πολιτισμό και τους ανθρώπους του;

Το αμερικανικό περιοδικό τέχνης και πολιτισμού Hyperallergic, σε εκτενές αφιέρωμα που δημοσιεύθηκε στις 2 Νοεμβρίου, εξετάζει τις εκλογικές αναμετρήσεις που συνδέονται με τη δημόσια χρηματοδότηση των τεχνών, την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, τη λογοκρισία, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης Τραμπ σε πολιτιστικούς οργανισμούς και ομοσπονδιακά προγράμματα χρηματοδότησης, τις οποίες το περιοδικό έχει εξετάσει σε σειρά δημοσιευμάτων.

Ποιος αποφασίζει για τη χρηματοδότηση των τεχνών;

Ένα από τα σημαντικότερα διακυβεύματα αφορά τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας. Το Κογκρέσο εγκρίνει τις ομοσπονδιακές πιστώσεις για πολιτιστικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων το National Endowment for the Arts (NEA), ο ομοσπονδιακός φορέας στήριξης των τεχνών στις ΗΠΑ.

Επομένως, οι νέες κοινοβουλευτικές ισορροπίες θα επηρεάσουν τις συζητήσεις για το ύψος και τις προτεραιότητες της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημόσιες επιχορηγήσεις και η αυτονομία των πολιτιστικών οργανισμών βρίσκονται στο επίκεντρο πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Στη Νότια Καρολίνα, η καλλιτεχνική ελευθερία στο επίκεντρο

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Νότιας Καρολίνας, όπου οι αποφάσεις της πολιτειακής επιτροπής τεχνών έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Σύμφωνα με ξεχωριστό ρεπορτάζ του Hyperallergic, η South Carolina Arts Commission, τα μέλη της οποίας διορίζονται από τον κυβερνήτη, υιοθέτησε τον Αύγουστο νέους κανόνες που απαγορεύουν τη χρηματοδότηση έργων τα οποία προωθούν οποιαδήποτε «ιδεολογία».

Ακολούθησε η απόρριψη αιτημάτων χρηματοδότησης δύο ΛΟΑΤΚΙ+ καλλιτεχνικών οργανισμών και ενός καλλιτέχνη που ασχολείται με ζητήματα μετανάστευσης. Η National Coalition Against Censorship εξέφρασε την αντίθεσή της, επισημαίνοντας ότι η ασαφής διατύπωση των νέων κανόνων δημιουργεί κινδύνους για την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης. Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία των πολιτειακών εκλογών για τη λειτουργία των οργανισμών που διαχειρίζονται δημόσιους πολιτιστικούς πόρους.

Στη Φιλαδέλφεια ψηφίζουν και για τον πολιτισμό

Σε μια διαφορετική περίπτωση, οι ψηφοφόροι της Φιλαδέλφειας καλούνται σήμερα να αποφασίσουν για τη θεσμική κατοχύρωση του δημοτικού γραφείου τεχνών και πολιτισμού. Η σχετική πρόταση προβλέπει τη μόνιμη ένταξη του Creative Philadelphia στη διοικητική δομή της πόλης, ώστε η λειτουργία του να μην εξαρτάται αποκλειστικά από τις αποφάσεις της εκάστοτε δημοτικής αρχής.

Το γραφείο, που λειτουργεί από το 1984 με διαφορετικές διοικητικές μορφές, διαχειρίζεται προγράμματα επιχορηγήσεων, δημόσιους χώρους τέχνης και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, θα κατοχυρωθεί θεσμικά τόσο η υπηρεσία όσο και η θέση του επικεφαλής πολιτισμού της πόλης. Πρόκειται για ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η πολιτιστική πολιτική μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο άμεσης εκλογικής απόφασης.

Από την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασιακή προστασία των καλλιτεχνών

Στο αφιέρωμα του Hyperallergic αναδεικνύονται επίσης ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των δημιουργών, πέρα από τις πολιτιστικές επιχορηγήσεις. Η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, το κόστος στέγασης, η συλλογική εκπροσώπηση των εργαζομένων και οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στα δημιουργικά επαγγέλματα αποτελούν μέρος της συζήτησης.

Στην πολιτεία του Μίσιγκαν, για παράδειγμα, το περιοδικό εξετάζει τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις των υποψηφίων για τη Γερουσία, του Δημοκρατικού Abdul El-Sayed και του Ρεπουμπλικανού Mike Rogers, σε θέματα δημόσιας υγείας, εκπαίδευσης και εργασιακών δικαιωμάτων.

Η διάσταση αυτή συνδέεται με μια ευρύτερη πραγματικότητα: οι συνθήκες μέσα στις οποίες εργάζονται οι καλλιτέχνες επηρεάζονται όχι μόνο από τις πολιτικές για τον πολιτισμό, αλλά και από αποφάσεις για την εργασία, τη στέγαση, την υγεία και την τεχνολογία.

Ο πολιτισμός ως μέρος της πολιτικής ατζέντας

Η σημερινή εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ δεν αφορά αποκλειστικά την ανάδειξη νέων εκπροσώπων στο Κογκρέσο ή την εκλογή κυβερνητών. Αφορά επίσης τις πολιτικές που θα διαμορφώσουν τη λειτουργία μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών, τις δυνατότητες δημόσιας στήριξης της καλλιτεχνικής παραγωγής και το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εργάζονται οι δημιουργοί. Το αφιέρωμα του Hyperallergic επιχειρεί να καταγράψει αυτή τη διάσταση των ενδιάμεσων εκλογών, τοποθετώντας τον πολιτισμό μέσα στην ευρύτερη συζήτηση για τις δημόσιες πολιτικές και τις κοινωνικές προτεραιότητες των Ηνωμένων Πολιτειών.