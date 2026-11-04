Ρατσιστική επίθεση και βανδαλισμός έργου τέχνης στο φεστιβάλ Πάμε Καϊμακλί

Ρατσιστικές και σεξιστικές επιθέσεις, βανδαλισμό έργου τέχνης και εκφοβισμό καταγγέλλουν οι διοργανωτές του Φεστιβάλ Πάμε Καϊμακλί, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2026. Στο επίκεντρο της επίθεσης βρέθηκε έργο της ιταλικής καλλιτεχνικής κολεκτίβας Post Disaster, με τους δράστες να εκφράζουν, σύμφωνα με την καταγγελία, έντονη εχθρότητα απέναντι στη χρήση τουρκικών λέξεων και την παρουσία διαφορετικών εθνοτήτων στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Urban Gorillas και του φεστιβάλ, ομάδα τεσσάρων με πέντε νεαρών προχώρησε, γύρω στις 21:30, στον βανδαλισμό του έργου «Ο Τόπος εν Insanlik» («Ο τόπος είναι ανθρωπιά»), ενώ επιτέθηκε φραστικά σε καλλιτέχνες, διοργανωτές και επισκέπτες που επιχείρησαν να παρέμβουν. Το έργο είχε τοποθετηθεί δίπλα στον χώρο προβολής της ταινίας «Οι Γυναίκες Επιστρέφουν», ως συνειδητή επιλογή που εντασσόταν στην επιμελητική προσέγγιση του φεστιβάλ.

Αντιδράσεις για τη χρήση τουρκικών λέξεων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όταν καλλιτέχνες, διοργανωτές και επισκέπτες επιχείρησαν να σταματήσουν τον βανδαλισμό, δέχθηκαν επιθετική συμπεριφορά, ρατσιστικές και σεξιστικές προσβολές, καθώς και υβριστικά σχόλια που στόχευαν ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και ταυτοτήτων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, το γεγονός ότι η επίθεση συνοδεύτηκε από έντονη εχθρότητα απέναντι στη χρήση τουρκικών λέξεων. Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι ακούστηκαν δηλώσεις υπέρ μιας Κύπρου χωρίς άλλες εθνότητες, στο όνομα μιας δήθεν «καθαρής» κυπριακής ταυτότητας.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και σε επικίνδυνη οδήγηση αυτοκινήτων με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος του δρόμου όπου διεξαγόταν το φεστιβάλ, πριν και μετά τη σύλληψη των εμπλεκομένων. Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι ενδέχεται να επρόκειτο για μέλη της ίδιας ομάδας, σημειώνοντας ότι η συμπεριφορά αυτή έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των πεζών και δημιούργησε κλίμα φόβου.

«Επίθεση στην τέχνη και στην ίδια την τοπική κοινότητα»

Οι Urban Gorillas και το Φεστιβάλ Πάμε Καϊμακλί καταδικάζουν το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το επίθεση στην τέχνη, στην ελευθερία της έκφρασης, στον σεβασμό της διαφορετικότητας, αλλά και στην ίδια την τοπική κοινότητα που στηρίζει και φιλοξενεί τη διοργάνωση.

Όπως υπογραμμίζουν, το φεστιβάλ στηρίζεται εδώ και χρόνια στη συμμετοχή των κατοίκων της γειτονιάς, οι οποίοι ανοίγουν τα σπίτια και τις αυλές τους, στους καλλιτέχνες, στους εθελοντές και σε όσους συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κοινού δημόσιου χώρου.

«Η επίθεση αυτή στρέφεται και εναντίον αυτών των ανθρώπων, που εδώ και χρόνια χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης, συνεργασίας και συνύπαρξης», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι διοργανωτές καταδικάζουν κάθε μορφή ρατσισμού, μισαλλοδοξίας, ρητορικής μίσους και εκφοβισμού, καθώς και κάθε προσπάθεια επιβολής απόψεων μέσω της βίας.

«Η τέχνη έχει δικαίωμα να προκαλεί ερωτήματα, να εκφράζει διαφορετικές απόψεις και να ανοίγει συζητήσεις. Η διαφωνία είναι θεμιτή. Η καταστροφή, οι απειλές και η στοχοποίηση ανθρώπων δεν είναι», τονίζουν.

Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι η Κύπρος αποτελεί τόπο συνύπαρξης πολλών ιστοριών, γλωσσών και ταυτοτήτων, επισημαίνοντας πως «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ποιος ανήκει σε αυτόν τον τόπο και ποιος όχι».

Καταλήγοντας, οι Urban Gorillas και το Φεστιβάλ Πάμε Καϊμακλί διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την καλλιτεχνική δημιουργία, τη διαφορετικότητα και το δικαίωμα όλων να συνυπάρχουν με ασφάλεια και σεβασμό.

«Δεν θα επιτρέψουμε στον φόβο και το μίσος να καθορίσουν τη ζωή στις γειτονιές και τους δημόσιους χώρους μας», σημειώνουν.