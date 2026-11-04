«Κανένας κλάδος μόνος του»: Η Νέα Κίνηση καλεί σε συλλογικές κινητοποιήσεις στον πολιτισμό

Σε κοινή δράση απέναντι στην υποβάθμιση της κρατικής χρηματοδότησης του πολιτισμού καλεί τον καλλιτεχνικό κόσμο η Νέα Κίνηση Ομάδων Χορού, Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου. Με φόντο τις αντιδράσεις για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, η οργάνωση δηλώνει έτοιμη να συμμετάσχει ενεργά σε συλλογικές κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις, υπογραμμίζοντας ότι η διεκδίκηση ουσιαστικής στήριξης του πολιτισμού δεν μπορεί να περιορίζεται σε μεμονωμένους καλλιτεχνικούς κλάδους.

Σε δημόσια τοποθέτησή της, σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, η Νέα Κίνηση εκφράζει τη στήριξή της προς τους καλλιτεχνικούς φορείς και τα οργανωμένα σύνολα, δηλώνοντας ότι συμμερίζεται την ανησυχία, τη δυσαρέσκεια και την αγανάκτηση που εκφράζεται από τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Όπως επισημαίνει, η υποβάθμιση της δημόσιας χρηματοδότησης του πολιτισμού αποτελεί ζήτημα που αφορά το σύνολο της καλλιτεχνικής κοινότητας, ανεξαρτήτως κλάδου ή πεδίου δραστηριοποίησης.

«Σε αυτή τη συγκυρία, είναι σημαντικό να υπάρχει αλληλεγγύη, συνεννόηση και συλλογική κινητοποίηση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Νέα Κίνηση δηλώνει την πρόθεσή της να στηρίξει πρωτοβουλίες και δράσεις που ενδέχεται να αναληφθούν για τη διεκδίκηση ουσιαστικής στήριξης του πολιτισμού, εκφράζοντας ετοιμότητα για ενεργό συμμετοχή σε συλλογικές κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις.

«Δεν αρκεί να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Χρειάζεται να κινηθούμε μαζί. Κανένας κλάδος μόνος του», υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της.

Καταλήγοντας, η Νέα Κίνηση τονίζει ότι «ο πολιτισμός είναι υπόθεση όλων μας», αναδεικνύοντας την ανάγκη κοινής στάσης του καλλιτεχνικού κόσμου απέναντι στις εξελίξεις που αφορούν την κρατική χρηματοδότηση.