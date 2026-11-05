Αυτά τα 2 δικοινοτικά έργα θα λάβουν χρηματοδότηση από την Τεχνική Επιτροπή για τον Πολιτισμό - Ύψους 30 χιλιάδων ευρώ από την ΕΕ

Δύο νέα δικοινοτικά καλλιτεχνικά έργα, τα οποία φιλοδοξούν να ενισχύσουν τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μέσα από τον πολιτισμό, επέλεξε για χρηματοδότηση η Τεχνική Επιτροπή για τον Πολιτισμό.

Πρόκειται για τα έργα Third Space και East Cyprus Music Meetings, τα οποία θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 15.000 ευρώ το καθένα, στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσκλησης 2026 για Συνεργατικά Καλλιτεχνικά Έργα.

Η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκολύνεται από την Αποστολή Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και υλοποιείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).

Στόχος είναι η δημιουργία ευκαιριών για κοινή καλλιτεχνική έκφραση και η ανάπτυξη συνεργασιών που θα ενισχύσουν τον διάλογο και την αλληλοκατανόηση μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Επιλέχθηκαν δύο από τις 27 προτάσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τεχνικής Επιτροπής, η ανοικτή πρόσκληση συγκέντρωσε συνολικά 27 αιτήσεις από διαφορετικούς τομείς της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν με βάση προκαθορισμένα κριτήρια, με τη διαδικασία να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική λόγω του υψηλού επιπέδου των συμμετοχών.

Τελικά, επιλέχθηκαν δύο έργα που συνδυάζουν διαφορετικές μορφές τέχνης, την επαγγελματική κατάρτιση και την ενεργό συμμετοχή του κοινού.

Σύγχρονο τσίρκο χωρίς γλωσσικά σύνορα

Το πρώτο έργο, με τίτλο Third Space, υλοποιείται με επικεφαλής το Home for Cooperation και τη συνεργασία των Metamorphê και Quantum Circus.

Η πρωτοβουλία φέρνει κοντά Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους και καλλιτέχνες από το εξωτερικό, χρησιμοποιώντας το σύγχρονο τσίρκο ως μέσο επικοινωνίας και δημιουργικής συνεργασίας.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εργαστήρια καλλιτεχνικής κατάρτισης, δραστηριότητες με τη συμμετοχή της κοινότητας, συνεντεύξεις, διάλογος και αρχειακή έρευνα.

Οι συμμετέχοντες θα αξιοποιήσουν διαφορετικές μορφές έκφρασης, όπως το σωματικό θέατρο, την τέχνη του κλόουν, τον χορό, τα εναέρια ακροβατικά, τα ζογκλερικά και τη μουσική.

Το έργο θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση μιας πρωτότυπης παράστασης σύγχρονου τσίρκου και την παραγωγή ντοκιμαντέρ, μέσα από τα οποία θα αποτυπώνεται η κοινή καλλιτεχνική εμπειρία.

Βασική επιδίωξη είναι να αναδειχθεί η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας πέρα από τους περιορισμούς της γλώσσας.

Η μουσική ενώνει τις δύο κοινότητες

Το δεύτερο έργο, East Cyprus Music Meetings, υλοποιείται με επικεφαλής το Windcraft Loud, σε συνεργασία με το SCALA Mixtape.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επικεντρώνεται στη μουσική δημιουργία και επιδιώκει να φέρει σε επαφή μουσικούς, επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα και κοινό από ολόκληρη την Κύπρο.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εργαστήρια, συζητήσεις με τη συμμετοχή τοπικών και διεθνών εμπειρογνωμόνων, καθώς και μουσικές συναντήσεις και αυτοσχεδιασμούς, γνωστούς ως jam sessions.

Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες, να δημιουργήσουν νέες επαγγελματικές επαφές και να συζητήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο μουσικός τομέας στην Κύπρο.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία συνεργασιών που θα μπορούν να συνεχιστούν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ο πολιτισμός ως πεδίο συνεργασίας

Με την επιλογή των δύο έργων, η Τεχνική Επιτροπή για τον Πολιτισμό επιχειρεί να ενισχύσει την πολιτιστική συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων, αξιοποιώντας τη δημιουργική έκφραση ως μέσο επικοινωνίας και οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν πώς η καλλιτεχνική δραστηριότητα μπορεί να δημιουργήσει χώρους συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και κοινών εμπειριών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθεί σειρά εργαστηρίων, μουσικών εκδηλώσεων και άλλων δημιουργικών δραστηριοτήτων, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού από τις δύο κοινότητες.