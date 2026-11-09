Σχέδια στήριξης για τη διατήρηση της μνήμης των κατεχόμενων περιοχών

Δύο πρωτοβουλίες του Υφυπουργείου Πολιτισμού για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης των κατεχόμενων περιοχών παρουσίασε τη Δευτέρα η Υφυπουργός Πολιτισμού, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

Η παρουσίαση έγινε κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη της Ένωσης Κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων στη Λευκωσία, με αφορμή τις εκδηλώσεις «Μνήμες Κατεχόμενης Γης», οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Πάφο στις 12 και 13 Νοεμβρίου.

Η πρώτη πρωτοβουλία είναι το νέο σχέδιο χορηγιών «ΝΟΣΤΟΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 100.000 ευρώ. Το σχέδιο χρηματοδοτεί δράσεις για την καταγραφή προφορικών και ιστορικών μαρτυριών, τη διαφύλαξη αρχείων και την ανάδειξη παραδόσεων και εθίμων. Σύμφωνα με την Υφυπουργό, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διάσωση των βιωματικών αναμνήσεων ανθρώπων που έζησαν σε κατεχόμενες πόλεις και χωριά πριν από το 1974.

Η δεύτερη πρωτοβουλία είναι το Πρόγραμμα Στήριξης Περιοδικών Εκδόσεων Κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων. Μέσω αυτού, το Υφυπουργείο επιχορηγεί την έκδοση τοπικών έντυπων μέσων και περιοδικών, τα οποία διασώζουν φωτογραφίες, βιώματα και ιστορικά τεκμήρια για τις νεότερες γενιές.

Η κ. Παπαέλληνα χαρακτήρισε τη διατήρηση της μνήμης διαρκή θεσμική ευθύνη του κράτους. Όπως ανέφερε, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η κατοχή παραμένει ανοικτή πληγή. Πρόσθεσε ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν αποτελεί απλώς έκφραση νοσταλγίας, αλλά πράξη αντίστασης στη λήθη, συνδεδεμένη με τον αγώνα για τερματισμό της κατοχής, διασφάλιση του δικαιώματος επιστροφής και επανένωση της Κύπρου.

Η Υφυπουργός κάλεσε το κοινό και ιδιαίτερα τα σχολεία να επισκεφθούν την έκθεση της εκδήλωσης.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, Σίμος Ιωάννου, ανέφερε ότι, 52 χρόνια μετά την εισβολή και τον ξεριζωμό, οι κατεχόμενοι δήμοι και κοινότητες συνεχίζουν τον αγώνα για να διατηρηθούν ζωντανές οι μνήμες και να γνωρίσουν οι νέοι και τα παιδιά τη γη των γονιών και των παππούδων τους. Όπως είπε, οι νέοι πρέπει να γνωρίζουν και να μην ξεχνούν, ώστε να αναλάβουν τη σκυτάλη και να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι την επιστροφή στα πάτρια εδάφη.

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι την έκθεση θα επισκεφθούν 56 σχολεία δημοτικής, μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης, με περίπου 1.600 παιδιά από την επαρχία Πάφου. «Μόνο μέσα από τη μνήμη και τη γνώση μπορούμε να διατηρήσουμε την εθνική μας ταυτότητα αλλά και να κρατήσουμε τον πόθο της επιστροφής ζωντανό», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται για πρώτη φορά στην Πάφο και κάλεσε το κοινό να συμμετάσχει μαζικά, ευχαριστώντας τις τοπικές αρχές για την παραχώρηση των χώρων.

Ο προεδρεύων της Επιτροπής Κατεχόμενων Κοινοτήτων, Γιώργος Αντωνίου, ανέφερε ότι υπάρχουν 137 κατεχόμενες κοινότητες: 39 στην επαρχία Λευκωσίας, 36 στην επαρχία Κερύνειας και 62 στην επαρχία Αμμοχώστου.

Ο κ. Αντωνίου είπε ότι έχουν περάσει 52 χρόνια προσφυγιάς, οι μνήμες ξεθωριάζουν και η πρώτη και η δεύτερη γενιά προσφύγων έχουν φύγει από τη ζωή. «Κι εμείς φύγαμε από τα χωριά μας νέα παιδιά και τώρα είμαστε στην τρίτη ηλικία», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι υπάρχει υποχρέωση να δοθούν στους νέους όλα τα δυνατά εφόδια ώστε να διατηρηθούν οι μνήμες και να γίνει εφικτός ο στόχος της επανένωσης και της επιστροφής στην πατρώα γη.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη συνάντηση που αναβλήθηκε με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο κ. Ιωάννου είπε ότι αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη, χωρίς να έχει οριστεί ώρα. Εκτίμησε ότι αυτή θα εξαρτηθεί από την έκβαση της συνάντησης της Δευτέρας. Εφόσον πραγματοποιηθεί, είπε, θα επιδώσει επιστολή της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων με αίτημα να συναντηθεί η Επιτροπή με την κ. Ολγκίν.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων και η Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων διοργανώνουν τις εκδηλώσεις «Μνήμες Κατεχόμενης Γης» για την καταδίκη της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Από τις 8:00 έως τις 13:30 θα λειτουργούν θεματικά περίπτερα στον πολυχώρο Παλιά Ηλεκτρική στην Πάφο, τον οποίο θα επισκεφθούν και σχολεία. Τα εγκαίνια θα τελέσει η Υφυπουργός Πολιτισμού στις 9:00 το πρωί της Πέμπτης.

Η καταληκτική εκδήλωση θα γίνει στις 19:00 της ίδιας ημέρας στο Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου, με ομιλητή τον Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Γιάννη Αντωνίου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και το μουσικό σχολείο Πάφου.

Χορηγός επικοινωνίας είναι το ΡΙΚ, το οποίο ευχαρίστησαν οι διοργανωτές. Τις εκδηλώσεις στηρίζουν το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Υφυπουργείο Πολιτισμού και η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων.

Πηγή: ΚΥΠΕ