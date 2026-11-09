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Στο Δουβλίνο το Κρατικό Αρχείο Κύπρου: Στο επίκεντρο η τεχνητή νοημοσύνη και η προστασία της αρχειακής κληρονομιάς
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 09.11.2026 18:10
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Το Κρατικό Αρχείο Κύπρου συμμετείχε σε δύο σημαντικές ευρωπαϊκές συναντήσεις στην Ιρλανδία, όπου συζητήθηκαν οι προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η διασφάλιση της αυθεντικότητας και της μακροχρόνιας διατήρησης των ιστορικών τεκμηρίων.

Το Κρατικό Αρχείο του Υφυπουργείου Πολιτισμού, συμμετείχε στην 39η συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Αρχείων (European Archives Group – EAG) και στην 52η σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εθνικών Αρχειοφυλάκων (European Board of National Archivists – EBNA), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου 2026, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, στο πλαίσιο της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το Κρατικό Αρχείο Κύπρου εκπροσώπησαν ο Έφορος, Δρ Χρίστος Κυριακίδης, και οι λειτουργοί Κούλα Πιερή και Ζήνωνας Σωκράτους, συμμετέχοντας στον ευρωπαϊκό διάλογο για τις σύγχρονες προκλήσεις και τις μελλοντικές προοπτικές των εθνικών αρχείων. 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και την εξέλιξη των αρχειακών υπηρεσιών στην ψηφιακή εποχή, με έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών, στη διασφάλιση της αυθεντικότητας και αξιοπιστίας των ψηφιακών τεκμηρίων, καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχείων. 

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Έφορος του Κρατικού Αρχείου τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές συναντήσεις αποτελούν σημαντική ευκαιρία για την «ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών», τον «εντοπισμό κοινών προκλήσεων» και την «αναζήτηση αποτελεσματικών λύσεων», μέσα από τη συνεργασία των εθνικών αρχείων, με κοινό στόχο την προστασία και την ανάδειξη της αρχειακής κληρονομιάς. 

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εθνικά αρχεία, όπως η νομοθεσία και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η βιώσιμη λειτουργία των αρχειακών εγκαταστάσεων, καθώς και η εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση των αρχειακών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε, επίσης, στη διαχείριση και τη μακροχρόνια διατήρηση των ψηφιακών αρχείων, ώστε να διασφαλίζονται η αυθεντικότητα, η ακεραιότητα και η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά και στο μέλλον. 

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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΔΟΥΒΛΙΝΟ
Κρατικό Αρχείο
European Archives Group – EAG
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