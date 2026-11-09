Πάνω από €2,5 εκατ. για τα Σχέδια «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» το 2027

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού (Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού) ανακοινώνει την προκήρυξη των Σχεδίων του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» (2026-2030) για το έτος 2027, διαθέτοντας χρηματοδότηση που υπερβαίνει τα €2,5 εκατομμύρια για τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας, της καλλιτεχνικής παραγωγής και της ανάπτυξης του σύγχρονου πολιτισμού στην Κύπρο.

Μέσα από το συγκεκριμένο βασικό χρηματοδοτικό του εργαλείο για τον σύγχρονο πολιτισμό, το Υφυπουργείο επενδύει στους ανθρώπους του πολιτισμού, ενισχύοντας τις δυνατότητες φορέων, ομάδων φυσικών προσώπων και μεμονωμένων δημιουργών να αναπτύσσουν το έργο τους, να διευρύνουν το κοινό τους και να προβάλλουν τη σύγχρονη κυπριακή δημιουργία στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Για το 2027 προκηρύσσονται επτά Τομεακά Σχέδια – για τη λογοτεχνία, τα εικαστικά, τη μουσική, το χορό, το θέατρο, τον παραδοσιακό πολιτισμό και τον κινηματογράφο – συνολικού προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων Ευρώ. Ταυτόχρονα, το Διατομεακό Σχέδιο Στήριξης Πολιτιστικών Δημιουργών (€161.000) προσφέρει ευκαιρίες διεθνούς κινητικότητας, επαγγελματικής ανάπτυξης, κατάρτισης και προβολής σε δημιουργούς από όλους τους τομείς του σύγχρονου πολιτισμού.

Στοχευμένες βελτιώσεις για το 2027

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των εργαλείων στήριξης του πολιτιστικού τομέα, τα Σχέδια του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» για το 2027 περιλαμβάνουν σειρά στοχευμένων βελτιώσεων. Μεταξύ άλλων, διευρύνεται η πρόσβαση των δικαιούχων στα Σχέδια, αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, ενισχύεται η διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης, εισάγονται νέες πρόνοιες για την προσβασιμότητα των πολιτιστικών δράσεων και απλοποιούνται πτυχές της υλοποίησης και του οικονομικού ελέγχου των επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων. Οι αλλαγές αυτές, μαζί με την σημαντική ψηφιοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων από τις Επιτροπές Αξιολόγησης, αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ακόμη πιο αποτελεσματικού και φιλικού πλαισίου στήριξης για τους ανθρώπους και τους φορείς του πολιτισμού.

Οι τροποποιήσεις που υιοθετήθηκαν για το 2027 προέκυψαν μέσα από τη συνεχή προσπάθεια του Υφυπουργείου Πολιτισμού να βελτιώνει τα διαθέσιμα εργαλεία στήριξης του πολιτιστικού τομέα, αξιοποιώντας την εμπειρία από την εφαρμογή των Σχεδίων και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις εισηγήσεις της ίδιας της πολιτιστικής κοινότητας και τις σχετικές εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Σταθερός στόχος παραμένει η διατήρηση ενός συστήματος χρηματοδότησης προσβάσιμου, διαφανούς και αποτελεσματικού, το οποίο να στηρίζει ουσιαστικά το έργο των δημιουργών και των πολιτιστικών φορέων.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις για όλα τα Σχέδια του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» (2026-2030) για το έτος 2027 υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων Grants4Arts στη διεύθυνση: www.grants4arts.cy

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις προκηρύξεις των Σχεδίων, τους αναλυτικούς οδηγούς εφαρμογής, τα σχετικά έντυπα και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gov.cy/culture-dcc/documents/politismos-iii-2026-2030/

Θα πραγματοποιηθεί πριν το τέλος Νοεμβρίου παρουσίαση, ώστε να επεξηγηθούν οι στόχοι, οι όροι και τα κριτήρια του Σχεδίου, καθώς και η διαδικασία υποβολής αίτησης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας www.grants4arts.cy. Στην παρουσίαση θα δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποβάλουν ερωτήσεις και να λάβουν διευκρινίσεις αναφορικά με την ετοιμασία και την υποβολή των προτάσεών τους. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, ενώ παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να την παρακολουθήσουν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom .

Διαδικασία αξιολόγησης και ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από φορείς και από ομάδες φυσικών προσώπων θα εξεταστούν και αξιολογηθούν από τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης, που θα διοριστούν από την Υφυπουργό Πολιτισμού. Τα ονόματα των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης θα δημοσιευτούν ευθύς μετά τον διορισμό τους και πριν από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού Πίνακας με τα αποτελέσματα εφαρμογής του Προγράμματος.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας σε ολόκληρη την Κύπρο. Μέσα από το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» επιδιώκει να ενισχύσει τις δυνατότητες των δημιουργών και των πολιτιστικών φορέων να αναπτύσσουν το έργο τους, να διευρύνουν το κοινό τους και να συμβάλλουν ενεργά στον εμπλουτισμό της πολιτιστικής ζωής του τόπου.

Με συνολική χρηματοδότηση που υπερβαίνει τα €2,5 εκατομμύρια για το 2027, το Πρόγραμμα επιβεβαιώνει έμπρακτα ότι ο πολιτισμός δεν αποτελεί απλώς έναν τομέα δημόσιας πολιτικής, αλλά μια ζωντανή δημιουργική δύναμη που διαμορφώνει ταυτότητες, καλλιεργεί τον διάλογο και ανοίγει νέους ορίζοντες για το μέλλον.

Πίσω από κάθε δράση και παράσταση, και κάθε χρηματοδότηση βρίσκονται άνθρωποι, ιδέες, ιστορίες και δημιουργικές διαδρομές που εμπλουτίζουν τον κοινό μας πολιτιστικό χώρο. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού προσβλέπει στη συνέχιση της δημιουργικής συνεργασίας με την πολιτιστική κοινότητα, με την πεποίθηση ότι η ανάπτυξη του πολιτισμού είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και κοινής ευθύνης. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο η έκφραση αυτού που είμαστε σήμερα, αλλά και η παρακαταθήκη που διαμορφώνουμε για τις επόμενες γενιές.