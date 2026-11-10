«Από την προσφυγιά στο ασφαλές σπίτι»: Βιωματικό εικαστικό εργαστήριο στο Δασάκι Άχνας για μαθητές/τριες Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Δημοτικό Διαμέρισμα Άχνας του Δήμου Αγίας Νάπας, θεσμοθετεί ένα νέο, εικαστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Από την προσφυγιά στο ασφαλές σπίτι», που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Β’ κύκλου Δημοτικών Σχολείων.

Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα σε ειδικά διαμορφωμένο αντίσκηνο στο Δασάκι της Άχνας, έναν τόπο με ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική σημασία, καθώς εκεί βρήκαν καταφύγιο χιλιάδες πρόσφυγες από ολόκληρη την Κύπρο μετά την τουρκική εισβολή του 1974, όταν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Το αντίσκηνο, το οποίο παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας, συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενισχύει τη βιωματική προσέγγιση των θεμάτων που πραγματεύεται το πρόγραμμα.

Με αφετηρία το βίωμα της προσφυγιάς, το πρόγραμμα πραγματεύεται την έννοια του «Ασφαλούς Σπιτιού», όχι μόνο ως φυσικού χώρου κατοικίας, αλλά και ως τόπου ασφάλειας, προστασίας, οικειότητας, μνήμης και αίσθησης του «ανήκειν».

Μέσα από την παρατήρηση του χώρου, τη συλλογή στοιχείων και τη συζήτηση, τα παιδιά θα διερευνήσουν πτυχές της καθημερινής ζωής σε έναν προσφυγικό καταυλισμό και θα προσεγγίσουν έννοιες όπως ο εκτοπισμός, η προσωρινή διαβίωση, η μνήμη, η προστασία, η απώλεια και η οικειότητα. Παράλληλα, μέσα από την επαφή με αντίγραφα επιλεγμένων έργων Κυπρίων καλλιτεχνών από την Κρατική Συλλογή Κυπριακής Τέχνης, στα οποία αποτυπώνονται σκέψεις, ερμηνείες και προσωπικές εμπειρίες για την τουρκική εισβολή του 1974 και τις συνέπειές της, τα παιδιά θα διερευνήσουν τις έννοιες του «τόπου» και της «ασφάλειας», συνδέοντας την τέχνη με προσωπικά βιώματα και συναισθήματα.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με βιωματικό εικαστικό εργαστήρι μονοτυπίας σε ξύλινη μήτρα. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, τα παιδιά θα δημιουργήσουν και θα παρουσιάσουν τα δικά τους έργα με θέμα το «ασφαλές σπίτι», αξιοποιώντας γραμμές, σχήματα, αντικείμενα, σύμβολα και προσωπικές αναφορές.

Το πρόγραμμα διαρκεί 80 λεπτά και θα επαναλαμβάνεται δύο φορές ημερησίως, με δυνατότητα συμμετοχής έως 25 μαθητών και μαθητριών ανά επανάληψη. Τα πρώτα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στις 9, 10 Νοεμβρίου ενώ συνεχίζονται στις 12, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27 και 30 Νοεμβρίου 2026. ‌Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, η ομάδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού θα επικοινωνεί με τους εκπαιδευτικούς για τον επαναπρογραμματισμό της επίσκεψης.

Το ενδιαφέρον συμμετοχής των σχολείων θα εκδηλώνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υφυπουργείου Πολιτισμού και οι κρατήσεις θα επιβεβαιώνονται με σειρά προτεραιότητας, βάσει του χρόνου υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι για κάθε σχολική ομάδα απαιτείται ξεχωριστή κράτηση.

Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Νατάσα Καραγκιόζη στο τηλέφωνο 22309540 (08:00-10:00) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση nkaragkiozi@culture.gov.cy.