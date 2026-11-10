Στα 28 τα σχολεία στο πρόγραμμα «Σχολεία-Πρεσβευτές Πολιτισμού»

Στα 28 ανέρχονται τα σχολεία από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης που συμμετέχουν φέτος στο πρόγραμμα «Σχολεία-Πρεσβευτές Πολιτισμού», σύμφωνα με την Υφυπουργό Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα. Η ίδια μίλησε την Τρίτη στην τελετή παράδοσης των Κουτιών Πολιτισμού στα σχολεία, στο Υφυπουργείο Πολιτισμού στη Λευκωσία.

Η κ. Παπαέλληνα ανέφερε ότι η απόφαση του Υφυπουργείου είναι να επενδύσει στα παιδιά και στους εφήβους, επισημαίνοντας ότι ο πολιτισμός δεν είναι αφηρημένη έννοια ή εκθέματα σε προθήκες, αλλά βίωμα, αισθητική και τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν να βλέπουν τον κόσμο, να συνυπάρχουν και να δημιουργούν.

Φέτος, για πρώτη φορά, στο δίκτυο εντάσσονται νηπιαγωγεία. Η Υφυπουργός σημείωσε ότι η συνάντηση του πολιτισμού με την περιέργεια, το παιχνίδι και τα βλέμματα των παιδιών προσχολικής ηλικίας συμβάλλει στη διαμόρφωση των αυριανών ευαίσθητων, σκεπτόμενων και συνειδητοποιημένων πολιτών.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 2024/25 με 16 δημόσια σχολεία. Φέτος συμμετέχουν 28 σχολεία: δύο νηπιαγωγεία, ένα ειδικό σχολείο, 13 δημοτικά, 10 σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και δύο ΤΕΣΕΚ. Τα σχολεία προέρχονται από όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Στόχος, σύμφωνα με την κ. Παπαέλληνα, είναι κάθε σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την τοπική κοινότητά του, να γίνει «ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού, ένας φάρος δημιουργικής έκφρασης και σκέψης». Το πρόγραμμα επιδιώκει να καλλιεργήσει πολιτιστική κουλτούρα μέσω της μάθησης έξω από την τάξη, με επισκέψεις σε εργαστήρια καλλιτεχνών, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, κέντρα χειροτεχνίας, πινακοθήκες και μουσεία.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών μέσα από την ενεργό καλλιτεχνική έκφραση και η ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους σε συνεργασία με καλλιτέχνες από τους τομείς των εικαστικών, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του χορού, καθώς και της άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως ανέφερε η Υφυπουργός, επιδίωξη είναι επίσης η αξιοποίηση της παιδαγωγικής δύναμης του πολιτισμού για ένα πιο δημοκρατικό και συμπεριληπτικό σχολείο.

Για κάθε σχολείο που συμμετέχει στο διετές πρόγραμμα έχει εξασφαλιστεί συνολικό κονδύλι €4.000. Από αυτό, €1.000 διατίθενται για εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, €1.000 για τη δημιουργία του πολιτιστικού αποτυπώματος του σχολείου και €2.000 για αμοιβές καλλιτεχνών και δημιουργών.

Αναφερόμενη στα «Κουτιά Πολιτισμού», η κ. Παπαέλληνα είπε ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο μια τοιχογραφία στους τοίχους του σχολείου, αλλά να αποτυπωθούν οι σκέψεις, οι προβληματισμοί, τα συναισθήματα και οι αναζητήσεις των παιδιών έως ότου διαμορφώσουν το δικό τους πολιτιστικό αποτύπωμα. Πρόσθεσε ότι τα σχολεία πρέπει να είναι χώροι όπου τα παιδιά αισθάνονται ασφαλή να εκφραστούν, να αμφισβητήσουν και να δημιουργήσουν, και όπου οι φωνές τους ακούγονται δυνατά, καθαρά και αυθεντικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ