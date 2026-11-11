Ανοίγει ξανά το Προεδρικό για τη δεύτερη εικαστική ξενάγηση πολιτών

Η Προεδρία της Δημοκρατίας, ανταποκρινόμενη στο ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού, συνεχίζει τις εικαστικές ξεναγήσεις για πολίτες που επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά την έκθεση «Κύπρος: ο Κόσμος, ο Τόπος, ο Λόγος, η Ύλη», που φιλοξενείται στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο του προγράμματος «Προεδρικό ανοικτό στους Πολίτες», το οποίο υλοποείται με πρωτοβουλία της Πρώτης Κυρίας, Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη.

Η έκθεση αποτελείται από έργα σημαντικών Κυπρίων καλλιτεχνών της πρώτης γενιάς, όπως του Αδαμάντιου Διαμαντή, Γεώργιου Πολ. Γεωργίου, Τηλέμαχου Κάνθου και Μιχαήλ Κάσιαλου, καθώς και άλλων διακεκριμένων σύγχρονων Κυπρίων δημιουργών. Περιλαμβάνει, επίσης, κυπριακές αρχαιότητες που χρονολογούνται από την 4η χιλιετία π.Χ. μέχρι και τον 1ο αιώνα π.Χ. και τη διαδραστική ψηφιακή εφαρμογή «Μηχανή του Χρόνου», που δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Εικονικών Περιβαλλόντων του Ινστιτούτου Κύπρου, με αρχειακό υλικό από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Η δεύτερη εικαστική ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026, από τους επιμελητές της έκθεσης Κώστα Μάντζαλο και Κωνσταντίνο Κουννή. Σημειώνεται ότι προγραμματίζεται τρίτη ξενάγηση εντός Μαΐου 2027, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.

Η ξενάγηση της 21ης Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στις πιο κάτω ώρες, με μέγιστη συμμετοχή 60 ατόμων ανά ομάδα:

1η Ομάδα: 09:30–10:30

- 1η υποομάδα: ξενάγηση στην αγγλική γλώσσα

- 2η υποομάδα: ξενάγηση στην ελληνική γλώσσα με δυνατότητα παράλληλης διερμηνείας στην κυπριακή νοηματική γλώσσα

2η Ομάδα: 11:30–12:30

3η Ομάδα: 13:30–14:30

Η ξενάγηση θα είναι προσβάσιμη και σε εμποδιζόμενα άτομα.

Η επιλογή των επισκεπτών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, θα γίνει αυστηρά με σειρά προτεραιότητας.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη ξενάγηση, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Οι πολίτες που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν με επιβεβαιωτικό email. Όσοι/ες θα συμμετάσχουν, θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο στάθμευσης της Αγγλικής Σχολής, 30 λεπτά πριν από την έναρξη της ξενάγησης, για να μεταφέρονται με μικρά λεωφορεία στο Προεδρικό Μέγαρο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Μαρία Στεφανή στο τηλέφωνο 22 309530 (08:30-10:30) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mstefani@culture.gov.cy. Για επικοινωνία κατά την μέρα των ξεναγήσεων: 22867400