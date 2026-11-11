«Σχολεία-Πρεσβευτές Πολιτισμού»: 28 σχολεία από όλη την Κύπρο γίνονται ζωντανά κύτταρα πολιτισμού

Με στόχο να φέρει τον πολιτισμό πιο κοντά στα παιδιά και τους νέους, καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα, την καλλιτεχνική έκφραση και την ενεργό συμμετοχή τους, το Υφυπουργείο Πολιτισμού διευρύνει το πρόγραμμα «Σχολεία-Πρεσβευτές Πολιτισμού», στο οποίο συμμετέχουν πλέον 28 σχολικές μονάδες από όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Την ανακοίνωση έκανε την Τρίτη η Υφυπουργός Πολιτισμού, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, κατά την τελετή παράδοσης των «Κουτιών Πολιτισμού» στα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, στη Λευκωσία.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να μετατρέψει τα σχολεία σε χώρους πολιτιστικής δημιουργίας, όπου οι μαθητές δεν θα περιορίζονται στη θεωρητική γνώση, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να βιώνουν την τέχνη, να συνεργάζονται με δημιουργούς και να αναπτύσσουν τη δική τους καλλιτεχνική ταυτότητα.

Από 16 σε 28 σχολεία, με συμμετοχή Νηπιαγωγείων για πρώτη φορά

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 2024–2025 με τη συμμετοχή 16 δημόσιων σχολείων και πλέον επεκτείνεται σε 28 σχολικές μονάδες από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα συμμετέχουν δύο Νηπιαγωγεία, ένα Ειδικό Σχολείο, 13 Δημοτικά Σχολεία, 10 σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και δύο Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ).

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ένταξη των Νηπιαγωγείων για πρώτη φορά, καθώς η πολιτιστική εκπαίδευση επεκτείνεται πλέον και στην προσχολική ηλικία.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού χαρακτήρισε τους μικρούς μαθητές ως τους νεότερους συμμάχους του προγράμματος, υπογραμμίζοντας ότι η επαφή με την τέχνη από τα πρώτα χρόνια της ζωής μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ευαίσθητων, σκεπτόμενων και συνειδητοποιημένων πολιτών.

«Επενδύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του μέλλοντος»

Στην ομιλία της, η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον παιδαγωγικό ρόλο του πολιτισμού. «Στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, η απόφασή μας είναι ξεκάθαρη: επιλέγουμε να επενδύσουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του μέλλοντος. Στα παιδιά μας. Στους εφήβους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως σημείωσε, ο πολιτισμός δεν αποτελεί μια αφηρημένη έννοια ούτε περιορίζεται σε εκθέματα μουσείων, αλλά συνδέεται άμεσα με την καθημερινή εμπειρία, την αισθητική, τη συνύπαρξη και τη δημιουργικότητα. Στόχος του Υφυπουργείου είναι κάθε σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινότητας, να μετατραπεί σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και δημιουργικής σκέψης.

Πολιτιστικές επισκέψεις και συνεργασίες με καλλιτέχνες

Βασικός πυλώνας του προγράμματος είναι η μεταφορά της μαθησιακής εμπειρίας πέρα από τα όρια της σχολικής αίθουσας. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν επισκέψεις σε εργαστήρια καλλιτεχνών, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, κέντρα χειροτεχνίας, πινακοθήκες και μουσεία, γνωρίζοντας από κοντά διαφορετικές μορφές πολιτιστικής δημιουργίας. Παράλληλα, προβλέπονται συνεργασίες με καλλιτέχνες και δημιουργούς από ένα ευρύ φάσμα τεχνών, όπως τα εικαστικά, το θέατρο, ο κινηματογράφος, η λογοτεχνία, η μουσική και ο χορός, καθώς και δράσεις που συνδέονται με την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες επιδιώκεται η ενίσχυση της δημιουργικότητας, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. Όπως τόνισε η Υφυπουργός, η αξιοποίηση της παιδαγωγικής δύναμης του πολιτισμού μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο δημοκρατικού και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος.

Χρηματοδότηση 4.000 ευρώ για κάθε σχολείο

Για την υλοποίηση των δράσεων έχει εξασφαλιστεί συνολική χρηματοδότηση 4.000 ευρώ για κάθε σχολείο που συμμετέχει στο διετές πρόγραμμα.

Το ποσό κατανέμεται σε τρεις βασικούς άξονες:

1.000 ευρώ για εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού.

1.000 ευρώ για τη δημιουργία του ιδιαίτερου πολιτιστικού αποτυπώματος κάθε σχολείου.

2.000 ευρώ για αμοιβές καλλιτεχνών και δημιουργών που θα συνεργαστούν με τις σχολικές μονάδες.

Η χρηματοδότηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιωματικής μάθησης, δίνοντας στα σχολεία τη δυνατότητα να αναπτύξουν πρωτότυπες πολιτιστικές δράσεις με ενεργό συμμετοχή των μαθητών.

Τα «Κουτιά Πολιτισμού» και η σημασία της δημιουργικής διαδικασίας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα «Κουτιά Πολιτισμού», τα οποία παραδόθηκαν στις συμμετέχουσες σχολικές μονάδες.

Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η ουσία του προγράμματος δεν βρίσκεται αποκλειστικά στο τελικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως στη δημιουργική διαδικασία και στις εμπειρίες που αποκτούν τα παιδιά.

Όπως ανέφερε, δεν έχει σημασία μόνο η δημιουργία μιας εντυπωσιακής τοιχογραφίας ή ενός καλλιτεχνικού έργου, αλλά η αποτύπωση των σκέψεων, των προβληματισμών, των συναισθημάτων και των αναζητήσεων των μαθητών κατά τη διάρκεια της δημιουργίας.

Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει τον πολιτισμό ως μέσο προσωπικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και ουσιαστικής συμμετοχής στη σχολική ζωή.

Στόχος ένα σχολείο όπου ακούγεται η φωνή κάθε παιδιού

Κλείνοντας την ομιλία της, η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα επανέλαβε ότι βασική επιδίωξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού είναι η δημιουργία σχολικών περιβαλλόντων που ενθαρρύνουν την ελεύθερη έκφραση και τη δημιουργικότητα.

«Θέλουμε τα σχολεία μας να γίνουν χώροι όπου τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια να εκφραστούν, να αμφισβητήσουν, να δημιουργήσουν. Θέλουμε οι φωνές τους να ακουστούν δυνατά, καθαρά και αυθεντικά», τόνισε.

Η επέκταση του προγράμματος «Σχολεία-Πρεσβευτές Πολιτισμού» αναδεικνύει την προσπάθεια ενσωμάτωσης της τέχνης και του πολιτισμού στην καθημερινή εκπαιδευτική εμπειρία, δίνοντας στους μαθητές περισσότερες ευκαιρίες να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους και να αναπτύξουν τη δική τους δημιουργική φωνή.

Πηγή: ΚΥΠΕ