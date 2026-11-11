Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας στη Θράκη: Σχέδιο ανάδειξης και αύξησης της χωρητικότητας στους 750 θεατές

Στην επόμενη φάση της ανάδειξης και λειτουργικής επανάχρησης του αρχαίου θεάτρου της Μαρώνειας προχωρά το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, μετά την ομόφωνα θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου επί των μελετών αρχιτεκτονικής ανάδειξης, διαχείρισης των ομβρίων υδάτων και φωτισμού του μνημείου.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου από πλημμυρικά φαινόμενα, την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών και τη βελτίωση της παρουσίασης των σωζόμενων αρχιτεκτονικών στοιχείων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αύξηση της χωρητικότητας του θεάτρου από περίπου 350 σε 750 θεατές, μέσω αναστρέψιμης κατασκευής στο άνω κοίλο, η οποία θα επιτρέπει τη φιλοξενία περισσότερων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ένα αρχαίο θέατρο με σύγχρονη πολιτιστική λειτουργία

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, υπογράμμισε ότι στόχος των παρεμβάσεων είναι η αποτελεσματική προστασία του μνημείου και η επανένταξή του στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της Θράκης, με σεβασμό στην αυθεντικότητα και στον ιστορικό χαρακτήρα του.

Όπως ανέφερε, το έργο αντιμετωπίζει τόσο τις ανάγκες διατήρησης του αρχαίου θεάτρου όσο και τις απαιτήσεις για μια ασφαλή και ποιοτική εμπειρία επίσκεψης.

«Δεν θέλουμε τα αρχαία θέατρα, όταν η κατάσταση διατήρησής τους το επιτρέπει, να αποτελούν μόνο μνημεία του παρελθόντος», σημείωσε η Υπουργός, τονίζοντας ότι επιδίωξη είναι να λειτουργούν ως ζωντανοί πυρήνες πολιτισμού, εκπαίδευσης και βιώσιμης ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.

Σύμφωνα με την ίδια, η ανάδειξη του θεάτρου, σε συνδυασμό με τα έργα υποδομής που υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, αναμένεται να ενισχύσει την πολιτιστική ταυτότητα και την αναπτυξιακή δυναμική της Θράκης.

Από την ελληνιστική περίοδο στη ρωμαϊκή αρένα

Το αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Ίσμαρος, με θέα προς τη θάλασσα, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της αρχαίας πόλης. Σήμερα διατηρούνται οι τρεις πρώτες σειρές των εδωλίων του κοίλου, οι κλίμακες, ο καλυμμένος αποχετευτικός αγωγός και τμήματα του σκηνικού οικοδομήματος.

Η ιστορία του μνημείου αποτυπώνεται σε τρεις κύριες οικοδομικές φάσεις. Η πρώτη ανάγεται στην ελληνιστική περίοδο και περιλαμβάνει την κατασκευή του κοίλου και του αποχετευτικού αγωγού. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, η ορχήστρα διευρύνθηκε και μετατράπηκε σε αρένα, ενώ κατασκευάστηκαν το θωράκιο και το σκηνικό οικοδόμημα. Η τρίτη φάση, στους υστερορωμαϊκούς χρόνους, συνδέεται κυρίως με επισκευές και προσαρμογές του θεάτρου.

Παρότι το μνημείο βρίσκεται σήμερα σε καλή κατάσταση χάρη στη συστηματική φροντίδα της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την ολοκλήρωση της ανάδειξής του. Ειδικότερα, το κοίλο έχει υποστεί αλλοιώσεις εξαιτίας της γεωμορφολογίας της περιοχής, του ρέματος που διχοτομεί την πλαγιά, αλλά και παλαιότερων ανασκαφικών τομών και διαμορφώσεων του εδάφους.

Νέα καθίσματα και χωρητικότητα 750 θεατών

Μία από τις σημαντικότερες προβλεπόμενες παρεμβάσεις αφορά την επικαιροποίηση της πρότασης για την επέκταση του άνω κοίλου.

Η νέα κατασκευή θα είναι λυόμενη και αναστρέψιμη, με ξύλινα καθίσματα τοποθετημένα σε μεταλλικό φέροντα οργανισμό από χάλυβα, ακολουθώντας διάταξη αντίστοιχη με εκείνη των αρχαίων εδωλίων. Με την προσθήκη αυτή, η συνολική χωρητικότητα του θεάτρου προβλέπεται να αυξηθεί σε περίπου 750 θεατές, από τους 350 που μπορεί να υποδεχθεί σήμερα.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η επιχωμάτωση της ορχήστρας στη στάθμη της ρωμαϊκής αρένας, ώστε να αποκατασταθεί η ιστορική αναγνωσιμότητα του μνημείου. Στις εργασίες περιλαμβάνεται επίσης η οργάνωση και έκθεση σημαντικών αρχιτεκτονικών μελών του θεάτρου, με στόχο οι επισκέπτες να μπορούν να κατανοούν καλύτερα την αρχική μορφή και τις διαδοχικές φάσεις κατασκευής του.

Προστασία από τα όμβρια ύδατα και νέος φωτισμός

Κρίσιμο μέρος του σχεδιασμού αποτελεί η διαχείριση των επιφανειακών υδάτων, καθώς η μορφολογία της περιοχής δημιουργεί κινδύνους για τη διατήρηση του μνημείου. Στην αρχαιότητα, η αποστράγγιση εξασφαλιζόταν μέσω κεντρικού μαρμάρινου αγωγού κάτω από το κοίλο, στον οποίο κατέληγαν και τα νερά της ορχήστρας. Μετά την ανασκαφή του θεάτρου, το ρέμα εκτράπηκε βόρεια του μνημείου με προσωρινές παρεμβάσεις, οι οποίες κρίνονται πλέον ανεπαρκείς. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προβλέπεται η κατασκευή πλευρικών τάφρων κατά μήκος της οδού ανάντη του αρχαιολογικού χώρου, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι από τη συγκέντρωση και τη ροή των ομβρίων υδάτων.

Παράλληλα, η μελέτη φωτισμού στοχεύει στην ασφαλή μετακίνηση των επισκεπτών, στη λειτουργική αναβάθμιση του χώρου και στην αισθητική ανάδειξη του θεάτρου, με πρόβλεψη για εξοικονόμηση ενέργειας.

Υποδομές πρόσβασης και εξυπηρέτησης επισκεπτών

Οι νέες παρεμβάσεις έρχονται να συμπληρώσουν προηγούμενες εργασίες αποκατάστασης και αναστήλωσης που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2004–2009.

Η πρόοδος των αρχαιολογικών ερευνών οδήγησε στην ανάγκη αναθεώρησης του αρχικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ώστε οι προτεινόμενες λύσεις να ανταποκρίνονται στα νεότερα δεδομένα. Το 2020 εγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής κτηρίου εισόδου, το οποίο περιλαμβάνει φυλάκιο και χώρους υγιεινής, καθώς και διαδρομή προς σημείο εποπτείας του αρχαιολογικού χώρου, με πρόβλεψη εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης βαθμίδες που οδηγούν στο επίπεδο του θεάτρου.

Η ολοκλήρωση του νέου παραλιακού δρόμου Μαρώνειας–Πετρωτών, που προβλέπεται εντός του 2026, αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω την πρόσβαση στην περιοχή.

Στόχος η επανένταξη του μνημείου στην πολιτιστική ζωή της Θράκης

Η σχεδιαζόμενη αναβάθμιση του αρχαίου θεάτρου της Μαρώνειας επιδιώκει να συνδυάσει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη δυνατότητα σύγχρονης χρήσης του μνημείου.

Η αύξηση της χωρητικότητας, η βελτίωση των υποδομών και η ενίσχυση της προστασίας του αρχαιολογικού χώρου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία περισσότερων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, χωρίς να αλλοιώνεται ο ιστορικός του χαρακτήρας.

Μέσα από τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις, το αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας επιδιώκεται να αναδειχθεί όχι μόνο ως επισκέψιμο αρχαιολογικό μνημείο, αλλά και ως ενεργός χώρος πολιτισμού, συνδέοντας τη μακραίωνη ιστορία του με τη σύγχρονη ζωή της περιοχής.