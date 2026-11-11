Εντοπίστηκαν έξι κλεμμένα χαρακτικά του Πικάσο στη Γαλλία: Επτά συλλήψεις για την υπόθεση

Έξι χαρακτικά του Πάμπλο Πικάσο, τα οποία είχαν κλαπεί στις αρχές Οκτωβρίου από εστιατόριο στη Γαλλική Ριβιέρα, εντοπίστηκαν από τις γαλλικές αρχές κρυμμένα πίσω από εργαλειοθήκες και μια στοίβα λευκών ειδών σε κατοικία της περιοχής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν επτά άτομα, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν τη σύνδεση της κλοπής με δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος. Τα έργα έχουν ήδη επιστραφεί στον ιδιοκτήτη τους.

Η διάρρηξη διήρκεσε λιγότερο από ένα λεπτό

Η κλοπή σημειώθηκε τη νύχτα της 1ης Οκτωβρίου στο εστιατόριο L’Amandier, στο μεσαιωνικό χωριό Μουζέν, λίγα χιλιόμετρα βόρεια των Καννών. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άτομα που φορούσαν κουκούλες και γάντια εισέβαλαν στο εστιατόριο, ενώ ένας τρίτος συνεργός τους περίμενε σε αυτοκίνητο σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση. Οι δράστες παραβίασαν μία από τις γυάλινες πόρτες του κτιρίου και αφαίρεσαν τα έξι χαρακτικά σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ο διευθυντής του εστιατορίου, Ματιέ Οτάν, περιέγραψε στη γαλλική τηλεόραση την ταχύτητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διάρρηξη, επισημαίνοντας ότι οι δράστες κατάφεραν να απομακρυνθούν σχεδόν αμέσως μετά την είσοδό τους στον χώρο.

Έργα από τη διάσημη σειρά «Vollard Suite»

Τα έξι χαρακτικά ανήκουν στη σειρά «Vollard Suite», ένα σύνολο 100 χαρακτικών που δημιούργησε ο Πικάσο κατά τη δεκαετία του 1930. Τα έργα είχαν αγοραστεί το 2008 από τον Βρετανό συλλέκτη τέχνης Κρίστιαν Λέβετ, ιδιοκτήτη του εστιατορίου L’Amandier. Από το 2010 εκτίθεντο στον χώρο του εστιατορίου, το οποίο διαθέτει ειδική αίθουσα αφιερωμένη στον καλλιτέχνη, γνωστή ως «Salon Picasso».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία των έξι χαρακτικών υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Το εστιατόριο στεγάζεται σε ιστορικό κτίριο του 11ου αιώνα, το οποίο στο παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί ως δικαστήριο μοναχών.

Τα έργα που ανακτήθηκαν από τις αρχές. Οι τίτλοι και οι περιγραφές τους δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.Φωτογραφία: © GEND/SIRPA/Major F. Bourdeau

Έρευνα ενός μήνα και επτά συλλήψεις

Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε την επομένη της διάρρηξης και διήρκεσε περίπου έναν μήνα. Οι αστυνομικοί παρακολούθησαν υπόπτους και συγκέντρωσαν στοιχεία που οδήγησαν στον εντοπισμό των έργων και στη σύλληψη επτά ατόμων.

Σύμφωνα με τις αρχές, τέσσερις από τους υπόπτους φέρονται να παρείχαν υλικοτεχνική υποστήριξη για την πραγματοποίηση της κλοπής. Οι ερευνητές συνέδεσαν επίσης την υπόθεση με κλοπή οχήματος που είχε διαπραχθεί μερικούς μήνες νωρίτερα στην ίδια περιοχή. Ο Γκιγιόμ Πλεντί, επικεφαλής της τοπικής χωροφυλακής, εκτίμησε ότι η υπόθεση σχετίζεται με οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα.

Όπως ανέφερε στη γαλλική τηλεόραση, οι συγκεκριμένοι δράστες εμπλέκονται σε διαφορετικές μορφές εγκληματικότητας και προσαρμόζουν τη δράση τους ανάλογα με τις δυνατότητες οικονομικού οφέλους. Τα έξι χαρακτικά εντοπίστηκαν τελικά σε κατοικία, κρυμμένα πίσω από εργαλειοθήκες και λευκά είδη, και επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Το Μουζέν και η σχέση του με τον Πικάσο

Το Μουζέν συνδέεται στενά με τα τελευταία χρόνια της ζωής του Πάμπλο Πικάσο. Ο Ισπανός καλλιτέχνης εγκαταστάθηκε στο μεσαιωνικό χωριό μαζί με τη δεύτερη σύζυγό του, Ζακλίν Ροκ, το 1961. Έζησε εκεί, σε παραδοσιακή εξοχική κατοικία της Προβηγκίας, μέχρι τον θάνατό του το 1973. Η παρουσία του Πικάσο στην περιοχή αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής της ταυτότητας, γεγονός που εξηγεί και τη διατήρηση χώρων αφιερωμένων στο έργο του, όπως η ειδική αίθουσα του εστιατορίου L’Amandier.

Ανησυχία για τις κλοπές έργων τέχνης στη Γαλλία

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανησυχίας για τις κλοπές έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών στη Γαλλία.

Τον Οκτώβριο του 2025 σημειώθηκε κλοπή ιστορικών κοσμημάτων του 19ου αιώνα από το Μουσείο του Λούβρου, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2026 διαρρήκτες αφαίρεσαν τέσσερις πίνακες του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ από μουσείο στην πρώην κατοικία του ζωγράφου, στην πόλη Καν-σιρ-Μερ. Η τελευταία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 25 λεπτών οδικώς από το Μουζέν.

Τα περιστατικά αυτά επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας έργων τέχνης που εκτίθενται τόσο σε μουσεία όσο και σε ιδιωτικούς ή εμπορικούς χώρους.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο εστιατόριο

Μετά τη διάρρηξη, ο ιδιοκτήτης του L’Amandier, Κρίστιαν Λέβετ, προχώρησε στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας του εστιατορίου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, τοποθετήθηκαν νέες κλειδαριές, αισθητήρες κίνησης και κάμερες παρακολούθησης. Παράλληλα, τα έξι χαρακτικά αντικαταστάθηκαν στον εκθεσιακό χώρο από φωτογραφικά πορτρέτα του Πικάσο, έργα διαφορετικών φωτογράφων.

Ο συλλέκτης δήλωσε ότι σκοπεύει να διατηρήσει προσωρινά τα αυθεντικά χαρακτικά σε ασφαλή αποθηκευτικό χώρο, μέχρι να αποφασίσει για τη μελλοντική τους έκθεση. Η ανάκτηση των έργων ολοκληρώνει επιτυχώς την αστυνομική επιχείρηση εντοπισμού τους, ενώ η υπόθεση αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ιδιωτικές συλλογές όταν σημαντικά έργα τέχνης εκτίθενται σε χώρους με καθημερινή πρόσβαση του κοινού.

Με πληροφορίες από The New York Times