Δημοτική Βιβλιοθήκη Δρομολαξιάς-Μενεού: Επένδυση στη γνώση και τον πολιτισμό

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Δρομολαξιάς-Μενεού αποτελεί ουσιαστική και μακροπρόθεσμη επένδυση στη γνώση, την παιδεία και τον πολιτισμό, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου, στον χαιρετισμό της στα εγκαίνια της βιβλιοθήκης την Τετάρτη.

Όπως ανέφερε, το μήνυμα της ημέρας είναι πως η τοπική κοινωνία επιλέγει να προχωρήσει προς το μέλλον «με πυξίδα τις πνευματικές της αξίες, επενδύοντας στο πιο πολύτιμο κεφάλαιό της, τους ανθρώπους της».

Η Υπουργός σημείωσε ότι κάθε νέα βιβλιοθήκη αποτελεί ανάχωμα στην πνευματική αδράνεια. Τα βιβλία, είπε, δεν είναι απλώς τυπωμένες σελίδες, αλλά συνοδοιπόροι στην αναζήτηση της αυτογνωσίας και πύλη προς τη συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας.

Ιδιαίτερα στη σημερινή μεταβατική ψηφιακή εποχή, όπου η πληροφορία είναι διάσπαρτη και άμεσα διαθέσιμη, η ουσιαστική σχέση με το βιβλίο γίνεται ακόμη πιο αναγκαία, κυρίως για τους νέους, ανέφερε. Η νέα γενιά δεν στερείται πληροφοριών, αλλά κατακλύζεται από μεγάλο όγκο δεδομένων. Χρειάζεται, πρόσθεσε, τα νοητικά εργαλεία για να αξιολογεί την πληροφορία και να τη μετατρέπει σε συγκροτημένη σκέψη.

Το βιβλίο παραμένει σταθερό θεμέλιο της ουσιαστικής μάθησης και της εσωτερικής καλλιέργειας, είπε η κ. Μιχαηλίδου. Μέσα από αυτό, η γνώση γίνεται κριτική σκέψη, η φαντασία δημιουργική δύναμη και η ενσυναίσθηση παίρνει τη θέση της προκατάληψης.

Η βιβλιοθήκη, πρόσθεσε, εξελίσσεται σε ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας μέσα από εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, εργαστήρια και συναντήσεις, ενισχύοντας τους δεσμούς κοινωνικής συνοχής.

Η στήριξη τέτοιων πνευματικών κυττάρων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το Υπουργείο, υπογράμμισε η Υπουργός. Το όραμα για την παιδεία, είπε, ξεπερνά τα όρια της σχολικής αίθουσας και αφορά ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό οικοσύστημα που δεν προσφέρει μόνο γνώσεις, αλλά διαμορφώνει ελεύθερους, σκεπτόμενους και δημοκρατικούς πολίτες.

Η πολιτική του Υπουργείου εστιάζει στον εκδημοκρατισμό της γνώσης και στη διασφάλιση ισότιμης και απρόσκοπτης πρόσβασης όλων των πολιτών στα πνευματικά αγαθά, ανέφερε. Παράλληλα, προωθείται συστηματικά η φιλαναγνωσία με καινοτόμα προγράμματα, ώστε η ανάγνωση να γίνει εσωτερική ανάγκη για τους νέους. Στόχος είναι, επίσης, η γόνιμη συνεργασία του σχολείου με την τοπική κοινωνία, με τη μετατροπή χώρων κοινής ωφέλειας σε εργαστήρια δεξιοτήτων και χώρους ανοιχτού διαλόγου.

Κλείνοντας, η κ. Μιχαηλίδου διαβεβαίωσε ότι η πρόοδος και η ευημερία των πολιτών παραμένουν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για το Υπουργείο και την Κυβέρνηση. «Είμαστε σταθερά στο πλευρό σας για να αφουγκραστούμε τους προβληματισμούς σας, να συζητήσουμε τις εισηγήσεις σας και να συνδιαμορφώσουμε βιώσιμες λύσεις, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε αναπτυξιακό σας βήμα», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ