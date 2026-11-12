Βραβείο Silver Carob για το λογότυπο του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού

Με το βραβείο Silver Carob στα Carobs Awards 2026 τιμήθηκε το λογότυπο του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, το οποίο σχεδίασε η γραφίστρια Νάσια Δημητρίου.

Το λογότυπο είχε επιλεγεί έπειτα από δημόσια διαγωνιστική διαδικασία, ενώ η βράβευσή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Carobs Awards 2026, που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Διαφημιστών Κύπρου και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία του αποτέλεσε το κυπριακό συλλαβάριο, η αρχαία κυπριακή συλλαβική γραφή. Όπως εξηγεί η σχεδιάστρια, η σύνθεση βασίστηκε στα αρχικά γράμματα «Σ» και «Π» των λέξεων «Σύγχρονος» και «Πολιτισμός», τα οποία συνδυάστηκαν σε ένα ενιαίο σύμβολο.

«Στόχος μου ήταν να δημιουργήσω μια σύγχρονη οπτική ταυτότητα με διακριτικές αναφορές στον κυπριακό πολιτισμό και την ιστορική του διαδρομή, συνδέοντας την πολιτιστική μας κληρονομιά με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία», ανέφερε η Νάσια Δημητρίου.

Το λογότυπο σχεδιάστηκε για να συνοδεύει τις καλλιτεχνικές δράσεις και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, επιχειρώντας να συνδέσει στοιχεία της ιστορικής ταυτότητας της Κύπρου με μια σύγχρονη γραφιστική προσέγγιση.

Σε ανακοίνωσή του, το Υφυπουργείο Πολιτισμού συγχαίρει τη Νάσια Δημητρίου για τη διάκριση, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη βράβευση της οπτικής ταυτότητας του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού.