Καλλιτέχνες Θεάτρου ΠΕΟ: Κάλεσμα για κοινή κινητοποίηση με αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο 1%

Ανοικτό κάλεσμα προς τους πολιτιστικούς φορείς, τα οργανωμένα σύνολα καλλιτεχνών, τα σωματεία και τις συντεχνίες απευθύνουν οι Καλλιτέχνες Θεάτρου ΠΕΟ, με στόχο τη συζήτηση για τη χρηματοδότηση του πολιτισμού και τη διερεύνηση της δυνατότητας κοινής κινητοποίησης.

Αφορμή αποτελεί ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Πολιτισμού για το 2027, ο οποίος ανέρχεται σε 64,3 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 65,7 εκατομμυρίων ευρώ το 2026. Πρόκειται για μείωση κατά 1,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 0,45% των συνολικών κρατικών δαπανών, ύψους 14,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος του Οκτωβρίου, για το 2027 προβλέπεται πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης ύψους 3,7% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στα στοιχεία της Eurostat για το 2024, σύμφωνα με τα οποία η Κύπρος κατέγραψε το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό δαπανών για πολιτιστικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 0,5% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης, έναντι 1% στο σύνολο της ΕΕ.

Οι Καλλιτέχνες Θεάτρου ΠΕΟ τονίζουν ότι το ζήτημα της κρατικής χρηματοδότησης δεν αφορά αποκλειστικά τους επαγγελματίες του πολιτισμού, αλλά και την πρόσβαση των πολιτών στην πολιτιστική ζωή.

«Η χρηματοδότηση του πολιτισμού αφορά τις συνθήκες εργασίας όσων δημιουργούν και εργάζονται στον χώρο, καθώς και τη δυνατότητα κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση στην πολιτιστική ζωή», σημειώνουν.

Στο τραπέζι η διεκδίκηση του 1%

Με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027 να βρίσκεται υπό εξέταση στη Βουλή και την ψήφισή του να προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο, οι Καλλιτέχνες Θεάτρου ΠΕΟ θέτουν προς συζήτηση τη σταδιακή αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης του πολιτισμού στο 1% του κρατικού προϋπολογισμού.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να καταγραφούν οι θέσεις και οι εισηγήσεις των πολιτιστικών φορέων και να εξεταστεί κατά πόσο μπορεί να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο διεκδικήσεων, καθώς και η μορφή που θα μπορούσε να λάβει μια ενδεχόμενη κινητοποίηση.

Διαδικτυακή συνάντηση στις 16 Νοεμβρίου

Ως πρώτο βήμα θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη ανοικτή διαδικτυακή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, από τις 18:00 έως τις 19:00, με τη συμμετοχή εκπροσώπων πολιτιστικών φορέων, οργανωμένων καλλιτεχνικών συνόλων, σωματείων και συντεχνιών.

«Θέλουμε να ακούσουμε τις θέσεις και τις εισηγήσεις των φορέων και να συζητήσουμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε σε κοινή κινητοποίηση και ποια μορφή θα μπορούσε να πάρει», αναφέρεται στο κάλεσμα.

Η συζήτηση είναι ανοικτή σε οργανωμένους φορείς από όλους τους κλάδους του πολιτισμού.

Πληροφορίες συμμετοχής

Ημερομηνία: Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 18:00–19:00 (ώρα Κύπρου)

Πλατφόρμα: Google Meet

Σύνδεσμος συνάντησης: https://meet.google.com/meet/eqx-gcgg-naf

Δήλωση συμμετοχής: https://forms.gle/XikXFU9ytnutC4vk7