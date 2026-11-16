Από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026, η Διεθνής Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Θεάτρων (European Theatre Convention (ETC)) συγκέντρωσε καλλιτέχνες και επαγγελματίες του παραστατικού τομέα από ολόκληρη την Ευρώπη στη Σόφια της Βουλγαρίας, στο πλαίσιο της Συνόδου των Θεάτρων της Ευρώπης. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης ήταν το Εθνικό Θέατρο Ιβάν Βάζοφ, ενώ το συνέδριο είχε ως κεντρικό θέμα «Touchpoints: Artistic Freedom, AI & Collaborative Futures in Theatre».

Περισσότεροι από 100 επαγγελματίες του θεάτρου, προερχόμενοι από περισσότερες από 30 χώρες, συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου, ανταλλάσσοντας απόψεις και προβληματισμούς γύρω από την καλλιτεχνική ελευθερία, τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης και τις προοπτικές ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (ΘΟΚ) εκπροσώπησαν η Νικολέτα Κλεοβούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Μαρίνα Μαλένη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του ΘΟΚ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ETC, καθώς και η Κυριακή Αργυρού, Θεατρολόγος.

Στην επίσημη τελετή έναρξης παρευρέθηκαν κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτιστικής ζωής της Βουλγαρίας, καθώς και εκπρόσωποι της ETC και της ευρύτερης ευρωπαϊκής θεατρικής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης διοργάνωσης, οι συμμετέχοντες διερεύνησαν τρόπους με τους οποίους τα θέατρα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες πολιτικές, τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές, διαφυλάσσοντας παράλληλα τους ανθρώπινους δεσμούς που βρίσκονται στον πυρήνα της καλλιτεχνικής και κοινωνικής τους αποστολής.

Οι δύο κεντρικές συζητήσεις του συνεδρίου επικεντρώθηκαν, αφενός, στον ρόλο του δημόσιου θεάτρου σε μια Ευρώπη που μεταβάλλεται («Public Theatre in a Changing Europe: Between Identity, Responsibility and European Collaboration») και, αφετέρου, στον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τη θεατρική δημιουργία («How AI Is Changing the Way We Make Theatre»). Την πρώτη συζήτηση συντόνισε η Μαρίνα Μαλένη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του ΘΟΚ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ETC, ενώ τη δεύτερη η Sarah Nicole, λέκτορας στο Sciences Po και ειδική στις αναδυόμενες τεχνολογίες. H Νικολέτα Κλεοβούλου, Μέλος του Δ.Σ. του ΘΟΚ συντόνισε συναντήσεις ως οικοδέσποινα στα Collaboration Speed Meetings με στόχο την αλληλογνωριμία και διάδραση τω εκπροσώπων των διάφορων οργανισμών.

Πέρα από τις κεντρικές συζητήσεις, η Σύνοδος περιλάμβανε ένα ευρύ πρόγραμμα επαγγελματικών ανταλλαγών, καλλιτεχνικών συναντήσεων και δράσεων. Οι θεματικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης εστίασαν σε ζητήματα όπως η καλλιτεχνική ελευθερία σε μια εποχή πολιτικής δυσπιστίας, ο ρόλος των θεάτρων ως δημόσιων χώρων, τα ευρωπαϊκά δίκτυα αλληλεγγύης και το μέλλον των δημόσιων θεατρικών οργανισμών.

Παράλληλα, πρόσθετες συναντήσεις και εργαστήρια εξέτασαν θέματα όπως το ψηφιακό θέατρο, η προσβασιμότητα, η διαφορετικότητα, καθώς και νέες προσεγγίσεις στη διοίκηση θεατρικών οργανισμών και την ανάπτυξη συνεργασιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συναντήσεις ταχείας δικτύωσης για την ανάπτυξη συνεργασιών (Collaboration Speed Meetings) όπου η Νικολέτα Κλεοβούλου, Μέλος του Δ.Σ. του ΘΟΚ συντόνισε συναντήσεις ως οικοδέσποινα, αλλά και στα εργαστήρια διερεύνησης μελλοντικών προοπτικών (Future Laboratories), τα οποία δημιούργησαν γόνιμο έδαφος για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη νέων ιδεών και την οικοδόμηση συνεργασιών πέρα από εθνικά σύνορα.

Η φετινή συνάντηση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνέπεσε με τη δεύτερη επέτειο των επιθέσεων κατά της ελευθερίας της έκφρασης, εναντίον του Εθνικού Θεάτρου Ιβάν Βάζοφ, στις 7 Νοεμβρίου 2024. Δύο χρόνια μετά, το ίδιο θέατρο αποτέλεσε σημείο συνάντησης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, της καλλιτεχνικής ανταλλαγής και της υπεράσπισης της καλλιτεχνικής ελευθερίας. Η δημοσιογραφική κάλυψη του συνεδρίου εκτιμάται ότι είχε δυνητική απήχηση σε σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους στη Βουλγαρία.

Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με μια ισχυρή έκκληση από τον οικοδεσπότη της διοργάνωσης, Vasil Vasilev, Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Ιβάν Βάζοφ:

«Αποτελεί τεράστια τιμή για τη Βουλγαρία και για το Εθνικό μας Θέατρο το γεγονός ότι καταφέραμε να συγκεντρώσουμε μια τόσο μεγάλη ευρωπαϊκή θεατρική κοινότητα. Πριν από δύο χρόνια, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με προσπάθειες να φιμωθεί η σκηνή μας. Σήμερα, σε έναν κόσμο που διχάζεται ολοένα και περισσότερο από τείχη και φόβο, αποδείξαμε κάτι ριζοσπαστικό: ότι το θέατρο μπορεί να αντισταθεί στην απομόνωση μέσα από την εξωστρέφεια, τον διάλογο και την αλληλεγγύη. Είναι ευθύνη μας να δίνουμε φωνή σε εκείνους που η ιστορία έχει σιωπήσει και να υπερασπιζόμαστε την καλλιτεχνική ελευθερία απέναντι σε κάθε απόπειρα λογοκρισίας. Το μήνυμά μου προς τους συναδέλφους μας σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι απλό: όταν επιστρέψετε στην πατρίδα σας, προστατεύστε το θέατρό σας».

Από την πλευρά της, η Εκτελεστική Διευθύντρια της ETC, Heidi Wiley, αναφέρθηκε στη σημασία της επιστροφής στη Σόφια, καθώς και στον ισχυρό συμβολισμό της διοργάνωσης:

«Αυτή η σκηνή, που κάποιοι επιχείρησαν να φιμώσουν, δεν παραμένει πλέον σιωπηλή. Αντίθετα, φέρνει κοντά ολόκληρη την Ευρώπη - μια πράξη αλληλεγγύης, αλλά και μια εξαιρετικά ισχυρή πράξη ανθρωπιάς. Δύο χρόνια μετά τις επιθέσεις, μπορούμε να δούμε πώς μια στιγμή κρίσης συνέβαλε στη γέννηση ενός ευρωπαϊκού κινήματος. Καταφέραμε να μεταφέρουμε το ζήτημα της καλλιτεχνικής ελευθερίας από την κινητοποίηση της κοινωνικής βάσης στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Η ευθύνη μας τώρα είναι να μετατρέψουμε αυτή την αλληλεγγύη σε διαρκή προστασία για τα θέατρα και τους καλλιτέχνες σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος της ETC, Tom Leick-Burns, Καλλιτεχνικός Διευθυντής και Γενικός Διευθυντής των Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ των ευρωπαϊκών θεατρικών οργανισμών:

«Σε μια περίοδο αυξανόμενης πολιτικής αβεβαιότητας, τα διεθνή θεατρικά δίκτυα είναι πιο σημαντικά από ποτέ. Συνδέοντας θέατρα πέρα από εθνικά και γλωσσικά σύνορα, μπορούμε να ανταποκριθούμε στις κοινές προκλήσεις, να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες συνεργασίας και να ενισχύσουμε τον ρόλο του θεάτρου ως χώρου διαλόγου και πολιτιστικής ανταλλαγής. Όσα βιώσαμε εδώ στη Σόφια αποδεικνύουν τη δύναμη αυτής της δέσμευσης».

Φωτογραφίες: Stefan Zdraveski