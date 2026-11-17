Πέντε ήλιοι φωτίζουν τον ουρανό της Λειψίας το 1551. Μια βροχή από αίμα πέφτει στη Ρώμη το 1456. Τεράστιοι χαλαζόκοκκοι πλήττουν την ολλανδική πόλη Ντόρντρεχτ το 1552, προκαλώντας τον φόβο ότι έχει φτάσει η Ημέρα της Κρίσης.

Αυτές είναι μερικές από τις 167 εντυπωσιακές εικόνες που περιλαμβάνονται στο «Book of Miracles» («Βιβλίο των Θαυμάτων»), ένα σπάνιο εικονογραφημένο χειρόγραφο του 16ου αιώνα, το οποίο πρόκειται να δημοπρατηθεί από τον οίκο Christie's στο Λονδίνο στις 10 Δεκεμβρίου 2026.

Το χειρόγραφο, που δημιουργήθηκε στο Άουγκσμπουργκ της Γερμανίας τη δεκαετία του 1550, αποτελεί το μοναδικό γνωστό αντίτυπο του έργου. Η εκτιμώμενη τιμή πώλησής του κυμαίνεται μεταξύ 700.000 και ενός εκατομμυρίου στερλινών, ενώ για πρώτη φορά από τότε που έγινε γνωστή η ύπαρξή του, δημόσιοι πολιτιστικοί οργανισμοί θα έχουν την ευκαιρία να το διεκδικήσουν σε δημοπρασία.

Σκηνή από το «Βιβλίο των Θαυμάτων»: Πέντε ήλιοι εμφανίζονται στον ουρανό της Λειψίας το 1551. Φωτογραφία: Christie’s.

Ένας κόσμος γεμάτος φόβο και θαυμασμό

Το «Βιβλίο των Θαυμάτων» δημιουργήθηκε σε μια εποχή κατά την οποία σεισμοί, πλημμύρες, καταιγίδες, κομήτες και ασυνήθιστα ουράνια φαινόμενα ερμηνεύονταν συχνά ως θεϊκά σημάδια ή προειδοποιήσεις για το τέλος του κόσμου.

Οι εικόνες του, ζωγραφισμένες με υδατοχρώματα και γκουάς, αποτυπώνουν γεγονότα που οι άνθρωποι της εποχής θεωρούσαν υπερφυσικά ή προφητικά. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται μια επιδρομή ακρίδων στην Πολωνία το 1527, μια καταστροφική πλημμύρα στη Φρισία το 1230, καθώς και η εμφάνιση «θαυμαστών δράκων» στον ουρανό της Βαυαρίας το 1533, την οποία σύγχρονοι μελετητές εκτιμούν ότι ενδέχεται να αποτελεί απεικόνιση του βόρειου σέλαος. Κάθε εικόνα συνοδεύεται από γερμανικό επεξηγηματικό κείμενο, στο οποίο καταγράφονται το γεγονός, ο τόπος και η ημερομηνία του.

Σκηνή από το «Βιβλίο των Θαυμάτων»: «Θαυμαστοί δράκοι» διασχίζουν τον ουρανό της Βαυαρίας το 1533. Φωτογραφία: Christie’s.

Σύμφωνα με τον Εουτζένιο Ντοναντόνι, διεθνή ειδικό του Christie's στα μεσαιωνικά και αναγεννησιακά χειρόγραφα, τα γερμανικά «βιβλία θαυμάτων» λειτουργούσαν ως ένα είδος εντυπωσιοθηρικών μέσων μαζικής ενημέρωσης της εποχής τους. Οι εικόνες τους χρησιμοποιούνταν από Λουθηρανούς θεολόγους, όπως ο Μαρτίνος Λούθηρος και ο Φίλιππος Μελάγχθων, για την προώθηση των εσχατολογικών τους αντιλήψεων. Ταυτόχρονα, όμως, η καταγραφή συγκεκριμένων τόπων, ημερομηνιών και μαρτυριών συνέβαλε στη διαμόρφωση πρώιμων πρακτικών εμπειρικής παρατήρησης.

Το «doomscrolling» του 16ου αιώνα

Ο Ντοναντόνι παρομοιάζει την εμπειρία της ανάγνωσης του χειρογράφου με το σύγχρονο «doomscrolling», τη συνήθεια της συνεχούς κατανάλωσης αρνητικών και ανησυχητικών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως εξηγεί, οι δημιουργοί του βιβλίου αξιοποίησαν φυλλάδια, χρονικά και ιστορικές πηγές της εποχής, μετατρέποντας σε εικόνες τους φόβους μιας κοινωνίας που βίωνε θρησκευτικές συγκρούσεις, πολιτική αβεβαιότητα και ανησυχία για το μέλλον. Πολλά από τα φαινόμενα που παρουσιάζονται ως υπερφυσικά έχουν σήμερα επιστημονική εξήγηση.

Σκηνή από το «Βιβλίο των Θαυμάτων» (Book of Miracles): Επιδρομή ακρίδων στην Πολωνία το 1527. Φωτογραφία: Christie’s.

Οι πέντε ήλιοι που εμφανίζονται πάνω από τη Λειψία το 1551 πιθανότατα αναπαριστούν το οπτικό φαινόμενο της παρηλίδας, κατά το οποίο η διάθλαση του φωτός δημιουργεί την εντύπωση πολλαπλών ήλιων στον ουρανό. Αντίστοιχα, η λεγόμενη «βροχή αίματος» μπορεί να προκύψει όταν κόκκινα σωματίδια σκόνης, συχνά από τη Σαχάρα, αναμειγνύονται με σταγονίδια νερού στα σύννεφα.

Το χειρόγραφο αποτυπώνει έτσι μια σημαντική μεταβατική περίοδο της ευρωπαϊκής ιστορίας, κατά την οποία οι μεσαιωνικές δεισιδαιμονίες συνυπήρχαν με την αυξανόμενη επιθυμία για επιστημονική παρατήρηση και κατανόηση του φυσικού κόσμου.

Ένα χειρόγραφο που παρέμεινε άγνωστο για αιώνες

Για σχεδόν πέντε αιώνες, η ύπαρξη του «Book of Miracles» παρέμενε άγνωστη στους μελετητές. Το χειρόγραφο ανακαλύφθηκε πριν από περίπου είκοσι χρόνια στη βιβλιοθήκη ενός μικρού μπαρόκ κάστρου στη νότια Γερμανία. Το 2008 δημοπρατήθηκε μαζί με έπιπλα, χαλιά και άλλα αντικείμενα του κάστρου, αποφέροντας λίγο περισσότερες από 100.000 στερλίνες.

Λίγο αργότερα πέρασε στην ιδιωτική συλλογή του Μίκι Κάρτιν, συλλέκτη σύγχρονης τέχνης από το Κονέκτικατ των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2013 κυκλοφόρησε μια πιστή αναπαραγωγή του χειρογράφου, η οποία συνέβαλε στην ευρύτερη αναγνώρισή του.

Σκηνή από το «Βιβλίο των Θαυμάτων» (Book of Miracles): Βροχή αίματος πέφτει στη Ρώμη το 1456.Φωτογραφία: Christie’s.

Ο Τιλ-Χόλγκερ Μπόρχερτ, διευθυντής του Μουσείου Suermondt-Ludwig στο Άαχεν, θεωρεί ότι η εκτίμηση του ενός εκατομμυρίου στερλινών είναι συντηρητική και ότι η τελική τιμή θα μπορούσε να είναι σημαντικά υψηλότερη. Για τον ίδιο, η αξία του έργου δεν περιορίζεται στην ιστορική του σημασία. Οι εικόνες του εξακολουθούν να συνομιλούν με τις ανησυχίες της σύγχρονης εποχής, από τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αβεβαιότητα μέχρι τον φόβο για το μέλλον. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά το σπάνιο χειρόγραφο για έξι ημέρες πριν από τη δημοπρασία της 10ης Δεκεμβρίου στο Λονδίνο.

Πηγή: The Guardian