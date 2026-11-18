Την αντίθεσή της σε ενδεχόμενη αυστηροποίηση των διαδικασιών επιχορήγησης εις βάρος του συνόλου των καλλιτεχνών εκφράζει η Κλαδική Καλλιτεχνών Θεάτρου της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, με αφορμή τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη διαχείριση των χορηγικών προγραμμάτων του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, σε μια συγκυρία κατά την οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης η κρατική στήριξη του πολιτισμού.

Σε ανακοίνωσή της, η Κλαδική υπογραμμίζει ότι οι παρατυπίες που εντοπίζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις δεν μπορούν να οδηγούν στη στοχοποίηση ολόκληρων ομάδων επαγγελματιών ή του συνόλου του καλλιτεχνικού κόσμου, επισημαίνοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των δημιουργών είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της, παρά τις δαιδαλώδεις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και επιχορήγησης.

Όπως αναφέρει, η λύση δεν βρίσκεται στην επιβολή νέων, ασφυκτικών και περισσότερο γραφειοκρατικών ελέγχων, αλλά στην ορθή και δίκαιη εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών, με την επιβολή των ενδεδειγμένων κυρώσεων σε όσους αποδεδειγμένα καταχράζονται δημόσιο χρήμα.

Αδυναμίες που καταγγέλλουν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες

Η Κλαδική επισημαίνει, παράλληλα, ότι η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καταγράφει αδυναμίες τις οποίες ο ίδιος ο καλλιτεχνικός κόσμος βιώνει και καταγγέλλει. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η έλλειψη αντικειμενικών και τεκμηριωμένων αξιολογήσεων, οι σοβαρές καθυστερήσεις στην προκήρυξη και έγκριση των χορηγικών σχεδίων, καθώς και η αβεβαιότητα που αυτές δημιουργούν, υπονομεύοντας τον επαγγελματικό προγραμματισμό και τον βιοπορισμό των καλλιτεχνών.

Η Κλαδική τάσσεται υπέρ της πλήρους διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, ζητώντας, την ίδια ώρα, ουσιαστική κρατική υποστήριξη σε όλα τα στάδια των χορηγικών διαδικασιών, από την υποβολή των αιτήσεων και την αξιολόγησή τους μέχρι την εξέταση των ενστάσεων και την υποβολή των οικονομικών απολογισμών.

Ζητά αύξηση και όχι συρρίκνωση των κονδυλίων

Η Κλαδική τονίζει ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγράφονται δεν πρέπει να οδηγήσει σε συρρίκνωση των διαθέσιμων κονδυλίων ή σε περαιτέρω γραφειοκρατική επιβάρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αντιθέτως, ζητά αύξηση των κονδυλίων, διαφανή και τεκμηριωμένη διάθεσή τους, καθώς και θεσμική υποστήριξη των επαγγελματιών καλλιτεχνών.

«Δεν θα ανεχθούμε να μεταφερθεί κι άλλη πίεση στο σύνολο των καλλιτεχνών», αναφέρει καταληκτικά, αποδίδοντας στην πολιτεία την ευθύνη για την εξεύρεση αποτελεσματικών τρόπων εφαρμογής των όρων που η ίδια θέτει στα χορηγικά της προγράμματα.