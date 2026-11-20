Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει η υφυπουργός Πολιτισμού, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2026.

Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου βρίσκεται η έγκριση του νέου Προγράμματος Εργασιών της ΕΕ για τον Πολιτισμό 2027-2030, το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού για την επόμενη τετραετία.

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν, επίσης, απόψεις σχετικά με την πρόταση κανονισμού «EU KIDS ACT», που αφορά την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον, ενώ στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ζητήματα που άπτονται της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συναντήσεις με φόντο τη Λάρνακα 2030

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στις Βρυξέλλες, η υφυπουργός Πολιτισμού θα συναντηθεί την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, Γκλεν Μικάλεφ (Glenn Micallef), με αντικείμενο θέματα ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής και συνεργασίας.

Την ίδια ημέρα, η κ. Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα θα συναντηθεί με τη Φλαμανδή υπουργό αρμόδια για τον Πολιτισμό, Καρολίν Γκενέζ (Caroline Gennez). Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν η προετοιμασία της Λάρνακας και της Λέουβεν ως Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης για το 2030, καθώς και οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο πόλεων.