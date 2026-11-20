Διαδικτυακή ενημερωτική παρουσίαση για τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας Grants4Arts, μέσω της οποίας υποβάλλονται οι αιτήσεις για τα χορηγικά σχέδια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, διοργανώνει το Υφυπουργείο Πολιτισμού την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, στις 11:00.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα δοθούν οδηγίες για τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, με έμφαση στη συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων, στην επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και στα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από τους αιτητές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, στόχος είναι η εξοικείωση των ενδιαφερομένων με τη λειτουργία της πλατφόρμας και η παροχή πρακτικής καθοδήγησης για την ορθή χρήση της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση μέσω Zoom, ακολουθώντας τον συγκεκριμένο σύνδεσμο.