Καθυστερήσεις, ασάφειες στις προκηρύξεις χορηγικών προγραμμάτων, δεσμεύσεις που δεν τηρούνται και απουσία επαρκούς διαβούλευσης με την καλλιτεχνική κοινότητα καταγγέλλει η Νέα Κίνηση, με ανοιχτή επιστολή προς την πολιτική και διοικητική ηγεσία του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διοικητική και οικονομική διαχείριση των χορηγικών προγραμμάτων του Υφυπουργείου βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, μετά και τη δημοσιοποίηση της ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού.

Η Νέα Κίνηση εκφράζει την αγανάκτησή της για τις συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται να εργαστούν οι επαγγελματίες του χορού, επισημαίνοντας ότι οι συνεχείς αλλαγές στις διαδικασίες δυσχεραίνουν τον καλλιτεχνικό και επαγγελματικό τους προγραμματισμό.

Ασυμβατότητα χρονοδιαγραμμάτων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα προγράμματα «Τερψιχόρη» και «Πολιτισμός», καθώς η αλλαγή των χρονοδιαγραμμάτων τους δυσχεραίνει τη διεκδίκηση χρηματοδότησης. Οι δημιουργοί καλούνται να αποφασίσουν για την υποβολή νέων προτάσεων προτού γνωρίζουν εάν έχουν εξασφαλίσει χορηγία από το «Τερψιχόρη».

Η Νέα Κίνηση ζητά αναθεώρηση των προθεσμιών του «Τερψιχόρη 2027» και συντονισμό των δύο προγραμμάτων.

Προσβασιμότητα χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση

Παρότι χαιρετίζει την ενσωμάτωση της προσβασιμότητας στο πρόγραμμα «Πολιτισμός ΙΙΙ» (2026–2030), επισημαίνει ότι η νέα απαίτηση δεν συνοδεύεται από αύξηση της χρηματοδότησης, σε αντίθεση με όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα «Θυμέλη». Ζητά, συνεπώς, να διευκρινιστεί πώς θα καλύπτεται το σχετικό κόστος.

Εκκρεμότητες στους θεσμούς του χορού

Απαντήσεις ζητούνται και για την Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου 2026/2027, ειδικότερα για τον χρόνο ανακοίνωσης των επιτροπών αξιολόγησης, του μέντορα και των αποτελεσμάτων. Παράλληλα, σε σχέση με την προκήρυξη για την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου, ζητείται αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των πραγματικών απαιτήσεων απασχόλησης.

Ερωτήματα για τους εξωτερικούς ελεγκτές

Στο επίκεντρο βρίσκεται, επίσης, η νέα διαδικασία ελέγχου των οικονομικών απολογισμών μέσω εγκεκριμένων εξωτερικών ελεγκτών. Η Νέα Κίνηση ζητά σαφείς οδηγίες προς τους δικαιούχους και καθορισμό αρμόδιας υπηρεσίας για την επίλυση προβλημάτων. Για τη Νέα Κίνηση, τα ζητήματα αυτά δεν συνιστούν μεμονωμένες διοικητικές αστοχίες, αλλά αντανακλούν ευρύτερα προβλήματα στη λειτουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Ζητά γραπτή απάντηση σε καθένα από τα αιτήματά της, καταλήγοντας: «Δεν αρκούν οι εξαγγελίες και οι διαβεβαιώσεις. Απαιτούνται ουσιαστικές ενέργειες».

Διαβάστε αυτούσια την ανοιχτή επιστολή της Νέας Κίνησης: