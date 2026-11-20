Το ενδεχόμενο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών δράσεων στην Κύπρο και στις Βρυξέλλες συζητήθηκε κατά τη συνάντηση της υφυπουργού Πολιτισμού, Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, με τον Ευρωπαίο επίτροπο Πολιτισμού, Γκλεν Μικάλεφ, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, η υλοποίηση των στόχων της Κοινής Δήλωσης «Η Ευρώπη για τον Πολιτισμό - Ο Πολιτισμός για την Ευρώπη», την οποία συνυπέγραψαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν την ανάγκη εφαρμογής του συνόλου των πυλώνων της Δήλωσης, καθώς και τον ρόλο του πολιτισμού στην ενίσχυση των διεθνών σχέσεων, της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της πολιτιστικής διπλωματίας, χωρίς να γνωστοποιηθούν συγκεκριμένες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Κατά τη συνάντηση έγινε επίσης αναφορά στα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού, ενώ η υφυπουργός απηύθυνε πρόσκληση στον Ευρωπαίο επίτροπο να επισκεφθεί την Κύπρο.