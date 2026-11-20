Οι προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Λάρνακας και Λέουβεν, των δύο πόλεων που θα φέρουν τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2030, αποτέλεσαν αντικείμενο συνάντησης της υφυπουργού Πολιτισμού, Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, με την υπουργό Πρόνοιας, Καταπολέμησης της Φτώχειας, Πολιτισμού και Ίσων Ευκαιριών της Φλάνδρας, Καρολίν Γκενέζ, στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν η προετοιμασία των δύο πόλεων ενόψει του 2030, καθώς και οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται, ωστόσο, ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει η συνεργασία αυτή ή κατά πόσο έχουν τεθεί προς συζήτηση συγκεκριμένες κοινές πρωτοβουλίες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης της υφυπουργού στις Βρυξέλλες για τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026.