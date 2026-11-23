Το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 και για διάστημα περίπου δέκα ημερών θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης στο υπόγειο του Κάστρου Λεμεσού / Μεσαιωνικού Μουσείου Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η πρόσβαση στον χώρο του υπογείου θα είναι περιορισμένη. Οι επισκέπτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού που εργάζεται στον χώρο και να λαμβάνουν υπόψη τη σχετική σήμανση που θα υπάρχει επιτόπου.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων απολογείται εκ των προτέρων για την όποια ταλαιπωρία ενδέχεται να προκληθεί στους επισκέπτες.