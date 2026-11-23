Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Διευθύνσεων Ευρωπαϊκών Κινηματογραφικών Οργανισμών (European Film Agency Directors Association, EFAD) εξελέγη η δρ Έλενα Χριστοδουλίδου, Ανώτερη Πολιτιστική Λειτουργός και επικεφαλής του Τομέα Κινηματογράφου του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Η θητεία της αφορά την περίοδο 2026-2029, με την εκλογή της να ενισχύει την εκπροσώπηση της Κύπρου σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που συμμετέχει στη διαμόρφωση πολιτικών για τον κινηματογράφο και τον οπτικοακουστικό τομέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, η εκλογή πραγματοποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση του EFAD, η οποία διεξήχθη από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2026 στο Dundalk της Ιρλανδίας, με διοργανωτή τον εθνικό οργανισμό κινηματογράφου Screen Ireland.

Η Συνέλευση χαιρετίστηκε από αξιωματούχους του Υπουργείου Πολιτισμού της Ιρλανδίας και πλαισιώθηκε από το πρόγραμμα εκδηλώσεων της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το EFAD εκπροσωπεί 38 εθνικούς φορείς κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων. Αποστολή του είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κινηματογραφικών οργανισμών, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής δημιουργίας και η συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν τη χρηματοδότηση, την παραγωγή, τη διανομή και την προώθηση ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων.

Η δρ Χριστοδουλίδου διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα του πολιτισμού και του κινηματογράφου. Προεδρεύει της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου της Κύπρου και εκπροσωπεί τη χώρα σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς κινηματογραφικούς οργανισμούς. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη κινηματογραφικών θεσμών στην Κύπρο και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του κυπριακού κινηματογράφου.

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού χαρακτηρίζει την εκλογή της σημαντική εξέλιξη για την εκπροσώπηση της Κύπρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι προσφέρει δυνατότητες για περαιτέρω συνεργασίες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προώθηση των ιδιαίτερων αναγκών των μικρότερων κινηματογραφικών χωρών.

Κατά τη Γενική Συνέλευση εξελέγη επίσης νέα πρόεδρος του EFAD η Jeanne Brunfaut, Γενική Διευθύντρια Πολιτισμού της Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών στο Βέλγιο, ενώ στη θέση της αντιπροέδρου παρέμεινε η Kjersti Mo, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Νορβηγικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2026-2029 συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι κινηματογραφικών οργανισμών από την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Κροατία, την Εσθονία και τη Λιθουανία.