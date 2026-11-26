Έπειτα από 21 χρόνια στο τιμόνι του Studio Museum στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, η Θέλμα Γκόλντεν (Thelma Golden) ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τη θέση της διευθύντριας και επικεφαλής επιμελήτριας του ιδρύματος.

Η απόφασή της ανακοινώθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 από την πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του μουσείου, Κάθριν Σενό, η οποία γνωστοποίησε ότι έχει ήδη συσταθεί επιτροπή για την αναζήτηση διαδόχου. Η Γκόλντεν θα παραμείνει στη θέση της μέχρι την επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει τη διεύθυνση, συμβάλλοντας στην ομαλή μετάβαση.

Η ανακοίνωση έρχεται έναν χρόνο μετά τα εγκαίνια του νέου κτηρίου του μουσείου, στις 15 Νοεμβρίου 2025, ενός εγχειρήματος που αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της τελευταίας δεκαετίας της θητείας της. Πρόκειται για το πρώτο κτήριο που σχεδιάστηκε εξαρχής για τις ανάγκες του ιδρύματος, με διευρυμένους εκθεσιακούς χώρους και υποδομές για τη φιλοξενία καλλιτεχνών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Σύμφωνα με το The Art Newspaper, η εκστρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων απέφερε συνολικά 322 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το αποθεματικό κεφάλαιο του μουσείου αυξήθηκε από πέντε σε 95 εκατομμύρια δολάρια.

Από την πρακτική άσκηση στη διεύθυνση του μουσείου

Η σχέση της Γκόλντεν με το Studio Museum ξεκίνησε όταν ακόμη σπούδαζε Ιστορία της Τέχνης και Αφροαμερικανικές Σπουδές στο Smith College, πραγματοποιώντας εκεί την πρακτική της άσκηση.

Ακολούθησε η πορεία της στο Whitney Museum of American Art, όπου συνυπέγραψε την επιμέλεια της Μπιενάλε του Whitney το 1993 και επιμελήθηκε την εμβληματική έκθεση Black Male: Representations of Masculinity in American Art το 1994, με αντικείμενο την αναπαράσταση της μαύρης ανδρικής ταυτότητας στην αμερικανική τέχνη.

Το 2000 επέστρεψε στο Studio Museum και το 2005 ανέλαβε τη διεύθυνσή του. Κατά τη διάρκεια της θητείας της συνέβαλε στη διεύρυνση της συλλογής του ιδρύματος, στην ανάπτυξη συνεργασιών με το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (MoMA) και το MoMA PS1, αλλά και στην ανάδειξη καλλιτεχνών όπως οι Έιμι Σέραλντ, Λόρνα Σίμπσον, Μαρκ Μπράντφορντ και Σιμόν Λι.

Η παρακαταθήκη της, ωστόσο, εκτείνεται πέρα από την κτηριακή και οικονομική ανάπτυξη του μουσείου. Το έργο της συνδέεται με την ενίσχυση της εκπροσώπησης των μαύρων καλλιτεχνών στους μεγάλους πολιτιστικούς θεσμούς, αλλά και με τη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς επιμελητών και στελεχών μουσείων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Studio Museum, το οποίο ιδρύθηκε το 1968 από καλλιτέχνες, ακτιβιστές και φιλάνθρωπους, αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για την προβολή του έργου καλλιτεχνών αφρικανικής καταγωγής διεθνώς.