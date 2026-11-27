Τη χρηματοδότηση 64 πολιτιστικών δράσεων, συνολικού ύψους €291.309, στο πλαίσιο του νέου Σχεδίου Στήριξης Κατεχόμενων Κοινοτήτων «ΝΟΣΤΟΣ 2026», ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Το σχέδιο αποσκοπεί στη διαφύλαξη, τεκμηρίωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των κατεχόμενων κοινοτήτων, καθώς και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της συλλογικής ταυτότητας του προσφυγικού κόσμου της Κύπρου.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανερχόταν στις €100.000, ωστόσο, μέσω του τροποποιητικού προϋπολογισμού του 2026, εξασφαλίστηκαν πρόσθετες πιστώσεις, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό χρηματοδότησης να αυξηθεί στις €291.309.

Συνολικά υποβλήθηκαν 88 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν 64. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως η ιστορική έρευνα, ο παραδοσιακός πολιτισμός, ο κινηματογράφος, το θέατρο, η μουσική, οι εκδόσεις, η ψηφιοποίηση τεκμηρίων, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι πρωτοβουλίες κοινοτικής συμμετοχής.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, η αύξηση των διαθέσιμων πόρων επέτρεψε τη στήριξη περισσότερων προτάσεων που συμβάλλουν στην ανάδειξη της ιστορίας, των παραδόσεων, των μνημείων και των αφηγήσεων των κατεχόμενων κοινοτήτων, καθώς και στη μετάδοση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς στις νεότερες γενιές.

Για χρηματοδότηση εγκρίνονται οι αιτήσεις που συγκέντρωσαν βαθμολογία άνω των 70 μονάδων και πληρούν τις προϋποθέσεις του σχεδίου. Όλοι οι αιτητές θα ενημερωθούν γραπτώς για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Οι δικαιούχοι καλούνται να γνωστοποιήσουν γραπτώς στο Υφυπουργείο Πολιτισμού την αποδοχή της χορηγίας τους μέχρι τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2026, προκειμένου να προχωρήσει η καταβολή της πρώτης δόσης.

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις και τα αντίστοιχα ποσά χορηγίας παρουσιάζονται στον Πίνακα Ι, ενώ στον Πίνακα ΙΙ περιλαμβάνεται η συνολική κατάταξη των αιτήσεων που αξιολογήθηκαν.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στο σχέδιο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της μνήμης των κατεχόμενων κοινοτήτων και της μεταβίβασης της ιστορίας και της πολιτιστικής τους κληρονομιάς στις επόμενες γενιές.